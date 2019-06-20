В поселок Полюшко под Севастополе провели газ

В поселке Полюшко под Севастополем закончили прокладку второй очереди газопровода протяженностью более 7 километров. Он позволит подключить к газоснабжению около 150 местных семей.

- Подрядчик в хорошем темпе выполнил строительные работы – качественно и оперативно, за 5 месяцев. Сейчас комиссия принимает газопровод. После этого объект перейдет в ведение «Севастопольгаза», чтобы газифицировать дома жителей, - рассказал ректор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Газификация поселка Полюшко была включена в федеральную целевую программу.

Кроме того, власти в этом году снизили тариф на подключение к газопроводу для населения. Так, в 2018 года фиксированная цена подключения составляла около 60 тысяч рублей.

- Но сейчас тарифная политика изменилась: если дом находится в районе 5 метров от газопровода, то цена подключения снижается до 21 тысячи рублей. Если расстояние до трубы от 5 до 65 метров, жители заплатят 26 тысяч, а если дом находится дальше 65 метров, то плата за подключение составляет 65 тысяч, - добавил Михаил Тарасов.

До конца текущего года планируется газифицировать село Андреевка и поселок Любимовка.