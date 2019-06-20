В Севастополе завершился первый чемпионат по граффити

В Севастополе завершился первый чемпионат города по граффити — в нем приняли участие художники из Севастополя, Симферополя, Москвы, Архангельска, Северодвинска и Нижнего Тагила.

Архитектурно-художественный совет рассмотрел больше 20 работ.

Результаты оказались немного неожиданными, так как единого победителя специалисты не определили, а вместо этого присудили двум участникам вторые места, а третьему отдали «бронзу».

- Такое решение приняли потому, что работы сильно отличались и по тематике, и по стилистике — давать объективную оценку по каким-то единым критериям оказалось непросто. Уже на следующий чемпионат, я полагаю, мы проработаем тщательней тематику для конкурсантов, - рассказал директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Александр Моложавенко.

Таким образом, два вторых места на чемпионате граффити завоевали Артем Линьков, изобразивший «Владимирский собор в Херсонесе», и Людмила Богуцкая с картиной «Генералиссимус Суворов».

В свою очередь директор Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Андрей Демидов отметил, что цель таких креативных чемпионатов — помочь молодежи стать более социально активными, дать ей возможность творчески самореализоваться.