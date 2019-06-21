В России вступили в силу новые правила в системе ОМС

В России 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС), утвержденные приказом Минздрава РФ от 28 февраля 2019 г. № 108н. Новые нормы призваны усилить обеспечение защиты прав и интересов застрахованных, содействовать информированию граждан о диспансеризации и диспансерном наблюдении, что позволяет реализовать право граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи.

Так, в соответствии с новыми правилами ОМС, застрахованные лица, достигшие совершеннолетия, смогут подать заявление о выборе или замене страховой медицинской организации не только через саму страховую организацию, но и через МФЦ, Единый портал госуслуг или через официальный сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как и ранее, подать документы на получение полиса ОМС может любой гражданин, достигший совершеннолетия. Получить полис ОМС на ребенка может один из его родителей или его законный представитель.

Фото: Страховая компания "Арсенал"

Новыми правилами обязательного медицинского страхования предусматривается увеличение срока действия временного свидетельства с 30 до 45 дней с момента выдачи. Пациенты смогут получать по временному свидетельству все виды медицинской помощи, предусмотренные программой ОМС, на период изготовления постоянного полиса.

Важным нововведением в системе обязательного медицинского страхования является информационное сопровождение застрахованных лиц при организации оказания медицинской помощи. Каждый месяц страховые представители обязаны оповещать застрахованных граждан о возможности прохождения первого, второго этапа диспансеризации или профилактического осмотра. Ежемесячно сотрудники страховых компаний будут напоминать гражданам о необходимости пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, звонить им, отправлять СМС или оповещать любыми другими доступными способами. Ранее такое информирование осуществлялось ежеквартально.

Профилактический осмотр и диспансеризация позволят определить состояние здоровья каждого человека, а при наличии хронических заболеваний поставить его на диспансерное наблюдение.

Объем и характер диспансеризации детей, как и прежде, зависит от их возраста и включает конкретный перечень обследований и анализов.

Детально расписан в новом приказе и контроль над диспансерным наблюдением пациентов. Теперь страховые представители приглашают пациентов на плановый осмотр и консультацию в медицинских организациях в рамках наблюдения по итогам пройденной диспансеризации или после установления диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по отдельным заболеваниям и состояниям. Ранее эта функция оставалась на усмотрение страховой медицинской организации.

На страховые медицинские организации возлагается деятельность по досудебной защите прав застрахованных лиц: страховые компании рассматривают жалобы застрахованных лиц на некачественную медицинскую помощь или взимание платы за оказание видов медицинской помощи, включенных в программу ОМС и, при необходимости, проводят медико-экономическую экспертизу или экспертизу качества медицинской помощи.

Теперь работа страховых представителей регламентируется при медицинской организации: страховые представители второго и третьего уровней должны быть обеспечены в медицинских организациях местом для работы, тем самым застрахованным предоставляется возможность получить консультацию о своих правах по месту прохождения лечения. Страховые представили помогают оперативно разрешать спорные ситуации при получении медицинской помощи, консультируют по вопросам организации и доступности медицинских услуг, оказывая, в том числе, правовую поддержку, помогают попасть на прием к узким специалистам. Находясь непосредственно в медицинской организации, страховой представитель поможет оперативно разрешить возможный конфликт.

Фото: Страховая компания "Арсенал"

Таким образом, обновленные правила обязательного медицинского страхования направлены на повышение качества обслуживания застрахованных лиц, защиту их прав и улучшение информирования пациентов.

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