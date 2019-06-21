2019-06-21T10:39:52+03:00
Общество

«Вдох глубокий, руки шире»: В Севастополе пройдет общегородская зарядка

Приглашаются все желающие
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Уже завтра, 22 июня, в Севастополе состоится общегородская зарядка.

Мероприятие начнется в 7 утра сразу в пяти курортных локациях: в парке имени Анны Ахматовой, парке Победы, эко-парке «Лукоморье», на Мраморном пляже в Балаклаве и пляже «Хрустальный».

Для участников акции нет никаких ограничений, размяться может каждый - и новичок, и спортсмен, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Организовывает общегородскую зарядку Управление по делам молодежи и спорта, «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики», а также общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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