«Вдох глубокий, руки шире»: В Севастополе пройдет общегородская зарядка
Приглашаются все желающие
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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Уже завтра, 22 июня, в Севастополе состоится общегородская зарядка.
Мероприятие начнется в 7 утра сразу в пяти курортных локациях: в парке имени Анны Ахматовой, парке Победы, эко-парке «Лукоморье», на Мраморном пляже в Балаклаве и пляже «Хрустальный».
Для участников акции нет никаких ограничений, размяться может каждый - и новичок, и спортсмен, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Организовывает общегородскую зарядку Управление по делам молодежи и спорта, «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики», а также общественники.
ИСТОЧНИК KP.RU