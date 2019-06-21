2019-06-21T11:59:24+03:00
Общество

Осенью в больницах Севастополя заработают 12 новых аппаратов УЗИ

Они уменьшат очереди и ускорят постановку диагноза
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Новые современные аппараты УЗИ заработают в больницах Севастополя уже в сентябре.

- Контракт на покупку оформлен 3 июня. Поставщики планируют в течение 90 дней доставить оборудование, провести монтаж и пуско-наладочные работы, а также проинструктировать медработников, как пользоваться аппаратами. То есть УЗИ могут заработать в медучреждениях уже 3 сентября, - проинформировали в Медицинском информационно-аналитическом центре.

Всего закуплено 12 аппаратов ультразвуковой диагностики.

В частности, два аппарата УЗИ достанутся 1-й городской больнице Севастополя, 4 аппарата отойдут 2 городской больнице: их установят во взрослую и детскую поликлиники, в женскую консультацию и в стационар.

Кроме того, один аппарат предназначен для поликлиники и один для стационара 3-й горбольницы, один направят во взрослую поликлинику 4-й больницы, один - в консультативно-диагностический центр 5-й городской больницы, еще два - в стационар 9-й горбольницы.

Современные аппараты ультразвуковой диагностики уменьшат очереди пациентов, нуждающихся в диагностике, а также позволят медикам с большей точностью определять диагнозы, что в свою очередь ускорит начало лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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