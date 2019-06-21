На протяжении всей истории состязаний группа компаний «Скворцово» поддерживает спортивный проект «Скифский берег», и что особенно приятно, с 2018-го года он проходит при поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина!

Ведь «Скифский берег» не просто спортивное соревнование, это торжество силы духа, настойчивости и спортивного азарта, который объединяет участников со всех уголков мира!

Паралимпийский дух сильнее санкций

Знаменитый своими целебными грязями и здравницами город Саки накануне вновь собрал спортсменов-колясочников из России и зарубежья на ежегодный парамарафон.

Опытные парамарафонцы на спортивно-гоночных колясках вышли на классическую марафонскую дистанцию - 42 километра, другие участники на активных двухколесных колясках испытывали себя в полумарафоне на 21 километр.

В этом году около 80% участников впервые вышли на старт «Скифского берега». Организаторы сознательно приглашали новичков, чтобы как можно больше людей смогли проявить себя.

В этом году в международном парамарафоне приняли участие 57 человек - это энтузиасты адаптивного спорта, профессионалы и любители.

География парамарфонцев действительно была очень широкой: в Саки приехали участники из Германии, Белоруссии, Красноярского края, Башкортостана, Чувашии, Краснодарского края, Кемерово, Челябинска, Москвы, Рязани, Твери, Махачкалы, Воронежа, Анапы, Кирова, Калуги и многих других городов и регионов России.

Идейный вдохновитель и бессменный организатор проекта - девятикратный чемпион в гонках на инвалидных колясках Украины, России и СНГ, обладатель «Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» Виктор Коваленко.

Именно Виктор стоял у истоков паралимпийского движения еще во времена СССР. В далеком 1989 году он был одним из инициаторов и организаторов Всесоюзной спартакиады среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Виктору заслуженно доверили зажечь огонь паралимпиады, которая также проходила в Саках.

Преодолев многие трудности, Виктор твердо решил, что его долг - помочь другим людям с ограниченными физическими возможностями поверить в себя, бросить вызов своему недугу и жить полноценной спортивной жизнью.

Для этого в начале 2000-х он с супругой организовал первый парамарафон - и уже почти 20 лет своей судьбы посвятил этому по-настоящему полезному, благородному делу.

А благие дела, как известно, всегда вознаграждаются. Ежегодный парамарафон «Скифский берег» в Саках стал достойным развитием адаптивного спорта уже на постсоветском пространстве.

- Зачастую в России марафоны среди колясочников не проводятся отдельно - колясочники выступают в таких соревнованиях уже после здоровых спортсменов. Но «Скифский берег» - уникальное для России явление, ведь наш парамарафон посвящен исключительно людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это единственное подобное соревнование в России! - говорит Виктор Коваленко. - Больше 10 лет мы опирались только на помощь спонсоров, таких как «Скворцово» при организации. Но уже два года подряд - 2018-й и нынешний - мы проводим парамарафон за счет гранта Президента Российской Федерации. За эти средства мы можем разместить участников в Саках на 4 дня и обеспечить питанием. Но все равно спонсорская поддержка для нас очень важна.

Депутат ГС РК от «Единой России», гендиректор ГК «Скворцово» Игорь Полищук вместе с основателем парамарафона Виктором Коваленко.Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

Еще не предел!

- Поддержка Владимира Путина свидетельствует о том, что организаторы парамарафона, Виктор Коваленко и его супруга, и мы - меценаты, движемся в верном направлении! - отметил депутат ГС РК от партии «Единая Россия», генеральный директор группы компаний «Скворцово» Игорь Полищук.

Уникальный проект для спортсменов на инвалидных колясках проходит в Крыму 17 лет, и «Скворцово» на протяжении всех этих лет является добрым партнером этого парамарафона.

- 17 лет мы поддерживаем и помогаем проведению международного парамарафона «Скифский берег» - с первого года существования компании. Хочу поблагодарить Виктора Коваленко, который вместе со своей супругой вкладывает всю душу в это мероприятие. - подчеркнул Игорь Полищук.

Международный парамарафон сейчас обрел свою популярность, но это еще не предел.

- Как социально ответственному бизнесу, нам важно поддерживать проекты, призванные объединять людей. Также хотел бы поблагодарить руководство и коллектив санатория им. Пирогова и лично Игоря Довганя, Минсоцтруда Республики, руководство и коллектив предприятия «Лидер» за совместную работу в проведении данного соревнования. Мы будем и впредь поддерживать «Скифский берег», - заключил гендиректор.

Сама паралимпийская гонка по традиции проходит на территории Сакского военно-клинического санатория им. Н. И. Пирогова, а начальник здравницы лично дает официальный старт этому мероприятию.

- Мы на протяжении 5 лет поддерживаем это мероприятие. Его участники - это мужественные люди, которые преодолели все сложности, с которыми они столкнулись в жизни. Это большое событие для города Саки, для района и для Российской Федерации, ведь участники приезжают из разных регионов России и даже зарубежья. - рассказал начальник сакского военно-клинического санатория им. Н. И. Пи- рогова Игорь Довгань.

Организованный 17 лет назад энтузиастом Коваленко парамарафон сейчас имеет особое значение не только для самих участников, но и для полуострова в целом. Это уникальное для России международное соревнование привлекает спортсменов со всей Европы, наглядно демонстрируя беспомощность западных санкций.

Паралимпийцы из разных стран в стремлении бросить вызов самим себе на дистанции бросают вызов и всем скептикам, которые считают санкции в отношении Крыма нерушимыми.

Участники парамарафона уже доказали, что готовы разрушить любые границы и ограничения, и ограниченными в своих возможностях сейчас выглядят лишь политики запада. Крым был, есть и будет открытым и свободным для всех, а свобода и сила духа куда сильнее санкций.

Комментарии участников

- Приезжаю сюда каждый год на лечение много лет подряд, а в марафоне участвую в первый раз. Впечатления хорошие, я очень горжусь людьми, которые могут проехать так много, ведь это действительно тяжело.

Ольга Гейнц, г. Вехтерсбах, Германия

- Я здесь, в санатории Пирогова, прохожу реабилитацию, участвую в парамарафоне в первый раз пока просто хотел поучаствовать на дистанции в 21 километр, настроение замечательное!

Сергей Чуешков, г. Гомель, Беларусь

- Первый раз участвую в этом мероприятии на дистанции в 21 километр. Мои друзья несколько раз уже были на парамарафоне вот и я решил тоже попробовать себя. Хочу выразить благодарность организаторам состязаний вы делаете большое дело!

Сергей Екименко, г. Пермь, Россия

- Подруга сказала, что есть здесь, в Саках, марафон я решила приехать и попробовать в первый раз, ничего не теряю тем более, что в Крыму постоянно, люблю город Саки. Надеюсь, что в следующий раз пройду больше по дистанции, но мне очень понравилось. Спасибо организаторам и всем, кто помогал в проведении этого марафона.

Анжела Султанова, г. Махачкала, Россия

* На правах рекламы