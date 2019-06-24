Группа в соцсети «На связи губернатор Севастополя» насчитывает уже более 3 тысяч подписчиков

В настоящее время число подписчиков в группе «На связи губернатор Севастополя» «ВКонтакте» превышает 3 тысячи человек.

Группа была создана лишь в апреле 2019 года, завсегдатаи группы – в основном жители города-героя. При этом количество пользователей, которые посмотрели записи группы на стене или в новостях, увеличилось более чем в два раза.

Так, в апреле охват аудитории группы составлял 8 147 человек, а уже в июне – 20 161 человек.

- Можно без колебаний сделать вывод, что группа стала эффективной площадкой для обратной связи между властью и горожанами. Анализируя промежуточные итоги проекта, мы видим, что нам есть над чем еще работать и определенные аспекты еще нужно улучшать. Кроме того, мы продолжим повышать квалификацию работников, ответственных за этот проект, - рассказал директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

В группе есть два способа обратной связи. Первый из них – через тему «Сообщение Губернатору. Сообщение от пользователей обрабатывается в течение суток, сейчас зарегистрировано более 800 сообщений – как вопросов, так и ответов органов власти.

Кроме того, горожане могут предложить свои новости, которые рассматривают в ручном режиме. Более того, с этой информацией работают должностные лица в правительстве или на муниципальном уровне. А если необходимо – к решению вопросов привлекаются заместители губернатора или сам глава города Дмитрий Овсянников.

Рассматриваться такие новости могут дольше 24 часов, если вопросы требуют времени на обработку – сейчас насчитывается более 300 таких обращений.