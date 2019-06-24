2019-06-24T11:54:39+03:00
Общество

В Севастополе впервые прошел Учебно-методический сбор по гражданской обороне

В мероприятии приняли участие более 800 человек
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе, в урочище «Сухая речка», впервые состоялся Учебно-методический сбор по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке.

Мероприятие за два дня привлекло порядка 800 участников, среди которых чиновники из правительства, руководители муниципальных образований, госучреждений и предприятий.

- Все гости и участники сбора воочию могли убедиться, как обеспечивается безопасность горожан и туристов в Севастополе. Убежден, то теоретические знания и практический опыт будут полезны для участников, и общая безопасность, дисциплина, несомненно, повысятся, - отметил и.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук.

Главная цель мероприятия – это всесторонняя подготовка органов управления, сил Гражданской обороны и территориальной подсистемы РС ЧС к необходимым действиям в мирное и военное время.

В первый день прошло общее построение участников, а в 3:13 утра, когда Севастополь подвергся бомбежке немецкой авиации в Великую отечественную войну, участники провели митинг-реквием.

Во второй день на восьми военных точках прошли лекции и мастер-классы по гражданской обороне, защите населения во время ЧС, правилам пользования средств защиты и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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