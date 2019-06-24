В Севастополе впервые прошел Учебно-методический сбор по гражданской обороне

В Севастополе, в урочище «Сухая речка», впервые состоялся Учебно-методический сбор по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке.

Мероприятие за два дня привлекло порядка 800 участников, среди которых чиновники из правительства, руководители муниципальных образований, госучреждений и предприятий.

- Все гости и участники сбора воочию могли убедиться, как обеспечивается безопасность горожан и туристов в Севастополе. Убежден, то теоретические знания и практический опыт будут полезны для участников, и общая безопасность, дисциплина, несомненно, повысятся, - отметил и.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук.

Главная цель мероприятия – это всесторонняя подготовка органов управления, сил Гражданской обороны и территориальной подсистемы РС ЧС к необходимым действиям в мирное и военное время.

В первый день прошло общее построение участников, а в 3:13 утра, когда Севастополь подвергся бомбежке немецкой авиации в Великую отечественную войну, участники провели митинг-реквием.

Во второй день на восьми военных точках прошли лекции и мастер-классы по гражданской обороне, защите населения во время ЧС, правилам пользования средств защиты и так далее.