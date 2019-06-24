Оставшуюся в Крыму единственную подлодку Украины пустят на металлолом

Минобороны России утилизирует бывшую украинскую подводную лодку "Запорожье". Закрытый конкурс на утилизацию был выложен на сайте Госзакупок 19 июня 2019 года.

- Выполнение работ по утилизации дизельных подводных лодок, кораблей и судов различного назначения: лот № 2 – утилизация дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах; лот № 3 – утилизация дизельных подводных лодок проекта 877 и эскадренных миноносцев проекта 956 в 2019 и 2020 годах, - такие требования разместил заказчик — Министерство Обороны России.

В тексте прямо не указано имя собственное подводной лодки, однако во всем мире на вооружении осталась всего одна подводная лодка проекта 641, бывшая субмарина ВМС Украины "Запорожье". Из состава ВМФ РФ эти субмарины были выведены еще в конце 90-х годов.

А вот составе украинского флота "Запорожье" была единственной подводной лодкой. При этом и без того не самая новая субмарина за годы в составе украинских ВМФ окончательно превратилась в груду металлолома - техническое состояние "підводного човна" крайне плачевно. Попытки исправить ситуацию были безрезультатны. Например в 20 году в Греции были закуплены новые аккумуляторы стоимостью 13 миллионов гривен - но почему то современные европейские аккумуляторы не подошли к советской подводной лодке разработки 60-х годов, ни по размерам ни по клеммам.

Примечательно, что почти 20 лет лодка находилась в непрерывном ремонте. За все время в составе украинского флота в учениях она принимала участие всего один раз — на совместных российско-украинских учениях в 2011 году.

Тогда неисправная подводная лодка использовалась как условно-затонувшая, и на ней отработали приемы спасения экипажа с затонувших субмарин. Никаких усилий со стороны экипажа лодки не понадобилось - "спасали" ее прямо у причальной стенки базы, где она стояла на ремонте. Выйти в море на этой чудо-посудине никто не рискнул, иначе тренировка превратилась бы в настоящую спасательную операцию.

Субмарина осталась в Крыму после референдума в 2014 году вместе с другими украинскими кораблями, неспособными самостоятельно покинуть порты полуострова.

Попытки вывести ее в Одессу не увенчались успехом: своим ходом добраться она не могла, а судна или корабля для буксировки подводного корабля ВМС Украины таки не прислали. Большая часть команды перешла на сторону России, и спасать "Запорожье" стало банально некому.

Не зная, что делать с таким "богатством", в России несколько раз предлагали украинцам найти способ забрать лодку, но, видимо, даже в незалежной она оказалась не нужна.

Так, например, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова передать Украине военные корабли и технику из Крыма, несмотря на их плачевное состояние, или утилизировать с присутствием украинских специалистов - но ответа на данные предложения не последовало.

Некоторое время ходили слухи о том, что "Запорожье" превратят в музей и установят в Балаклаве - в подземном музейном комплексе. Но, по всей видимости, туда передадут более редкую подводную лодку С - 49, а "гордость украинских подводных сил" пустят на слом.

СПРАВКА КП

"Запорожье" — дизель - электрическая подводная лодка проекта 641, спущена на воду в мае 1970 года, до 1990 года входила в состав Северного флот СССР, а в 1990 году была переведена на Черноморский флот. После раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВМС Украины. Долгое время находилась на ремонте, после которого впервые вышла в море только в 2012 году.