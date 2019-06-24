2019-06-24T17:50:14+03:00
Общество

В Севастополе с 1 июля снизят плату за вывоз мусора

Но повысятся тарифы на газ и электричество
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе с 1 июля снизится плата за вывоз мусора.

Департамент городского хозяйства города пересчитал предельный тариф за эту услугу с третьего квартала текущего года из-за изменения в федеральный закон, который уменьшил плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, предельный тариф на обращение с отходами снизится с 377,05 рублей до 370,98 рублей за «кубометр» мусора.

Кроме того, со следующего месяца в городе не будут расти тарифы на тепло, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение – они останутся на уровне первого полугодия.

Впрочем, платить с 1 июля придется больше за газ и электроэнергию – графики изменения тарифов на эти коммунальные услуги утверждены на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Севастопольцы могут узнать обо всех изменениях тарифов на коммунальные услуги на сайте правительства Севастополя в разделе «Официальные документы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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