В Севастополе с 1 июля снизят плату за вывоз мусора

В Севастополе с 1 июля снизится плата за вывоз мусора.

Департамент городского хозяйства города пересчитал предельный тариф за эту услугу с третьего квартала текущего года из-за изменения в федеральный закон, который уменьшил плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, предельный тариф на обращение с отходами снизится с 377,05 рублей до 370,98 рублей за «кубометр» мусора.

Кроме того, со следующего месяца в городе не будут расти тарифы на тепло, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение – они останутся на уровне первого полугодия.

Впрочем, платить с 1 июля придется больше за газ и электроэнергию – графики изменения тарифов на эти коммунальные услуги утверждены на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Севастопольцы могут узнать обо всех изменениях тарифов на коммунальные услуги на сайте правительства Севастополя в разделе «Официальные документы».