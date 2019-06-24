В Севастополе благоустроят пешеходную сеть в Гагаринской районе
До конца года в Севастополе отремонтируют и благоустроят пешеходную сеть в Гагаринском районе.
Согласно проекту, в районе заменят твердое пешеходное покрытие, проложат новые пешеходные дорожки, понизят бордюрный камень на пешеходных переходах.
Кроме того, рабочие установит искусственные неровности для безопасности пешеходов, а также сделает пешеходную сеть доступной для маломобильных горожан и гостей города.
В настоящее время проводится конкурс для определения подрядчика, сообщает пресс-служба правительства города.
Полный перечень адресов Гагаринского районе, где проведут работы по благоустройству пешеходной зоны, доступен на сайте правительства Севастополя.
ИСТОЧНИК KP.RU