В Севастополе благоустроят пешеходную сеть в Гагаринской районе

До конца года в Севастополе отремонтируют и благоустроят пешеходную сеть в Гагаринском районе.

Согласно проекту, в районе заменят твердое пешеходное покрытие, проложат новые пешеходные дорожки, понизят бордюрный камень на пешеходных переходах.

Кроме того, рабочие установит искусственные неровности для безопасности пешеходов, а также сделает пешеходную сеть доступной для маломобильных горожан и гостей города.

В настоящее время проводится конкурс для определения подрядчика, сообщает пресс-служба правительства города.

Полный перечень адресов Гагаринского районе, где проведут работы по благоустройству пешеходной зоны, доступен на сайте правительства Севастополя.