2019-06-25T11:18:45+03:00
Общество

Пять дней и 119 километров: Сотрудники «Артека» вернулись с экспедиции по Большой Севастопольской тропе

Инструкторы оценят безопасность маршрута, чтобы в походы могли ходить воспитанники детского центра
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства Севастополя.Фото: пресс-служба правительства Севастополя.
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Сотрудники МДЦ «Артек» завершили туристический поход по Большой Севастопольской тропе.

За 5 дней – с 17 по 22 июня, группа преодолела 119 км. В экспедиции участвовали 20 сотрудников «Артека» - вожатые, инструкторы и опытные проводники.

- Мы не раз говорили, что смысл самой экспедиции – это пропаганда здорового образа жизни и проверка маршрута на сложность. Опытные сотрудники Центра, которые были в этой экспедиции, в итоге оценят безопасность тропы для детей, чтобы в походы могли группами ходить воспитанники МДЦ, - рассказал на пресс-конференции по итогам экспедиции временно исполняющий обязанности директора «Артека» Константин Федоренко.

Он еще раз подчеркнул важность детского туризма, который должен в дальнейшем развиваться и выйти на массовый уровень – тем более что такой вид туризма не нуждается в огромных финансовых вливаниях

- А плюсов от детского туризма сразу несколько: приучение детей к нагрузкам и здоровому образу жизни, контакт с великолепной природой, неоценимый опыт, эмоции и приключение. Я уверен, что туризм нужно активно развивать в каждом регионе Российской Федерации, - подчеркнул Константин Федоренко.

Руководство «Артека» твердо решило расширить географию детских туристических маршрутов. Тем не менее, первоочередным и самыми популярными останутся направления ЮБК с его уникальной природой и историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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