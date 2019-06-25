Компания, сделавшая ставку на технологии

По нашим данным, Группа компаний «МАССИВ» из Северной столицы России может стать одним из субподрядчиков исполнителя работ на трассе «Таврида» акционерного общества «ВАД». Речь идет о восьмом этапе трассы, который подразумевает реконструкцию автодороги Р-27 «Севастополь - Инкерман» и новое строительство на месте Ялтинского кольца. Ожидается, что подготовительные работы начнутся во втором полугодии 2019 года.

С рекомендацией из Карелии

«МАССИВ» - компания широкого профиля, специализирующаяся на строительно-монтажных работах. Но один из главных коньков ГК - это дорожное строительство. Яркий пример - это участок автодороги федерального значения «Сортавала» (173-197 км). Он стоит на сваях, монтажом которых занимались строители ГК «МАССИВ». Эту работу оценили и автомобилисты, и заказчик (генподрядчиком строительства, к слову, был «ВАД».

По оценке экспертов, восьмой этап «Тавриды» наиболее сложен с технической точки зрения. Помощь опытных специалистов будет здесь как нельзя кстати.

В ГК «МАССИВ» отлично представляют, что такое работа в непростых геологических условиях. Например, во время строительства участка автодороги «Сортавала» специалисты «МАССИВА» столкнулись со скалами, чередующимися со слабыми грунтами. Но, применяя самые последние технологии, строителям удалось решить все проблемы.

Дорожный бутерброд

Конечно, Карелия - это не Крым - здесь совсем другие нюансы. Например, для этого участка характерны скальные грунты. Проблема заключается в том, что они подвержены постепенному растворению под воздействием влаги. Если не учесть этого, то трасса долго не простоит!

Фото: Группа компаний «МАССИВ»

Но для квалифицированных строителей решить этот вопрос - дело техники.

- В этих случаях производится гидроизоляция дорожного полотна, - объясняет главный инженер ГК «МАССИВ» Андрей Алексеев - Скальную породу скрывают за двумя слоями грунта, между которыми настилаются специальные бетониты. Получается нечто вроде бутерброда (смеется).

Залог успеха

Отметим, что «МАССИВ» располагает всеми ресурсами, чтобы выполнить полный цикл строительных работ. Для этого группа компаний привлекает разнообразную специализированную технику - от катков и бульдозеров до подъемно-транспортных машин, кусторезов и автогрейдеров.

- Самое главное - мы не стоим на месте: постоянно развиваемся, укрепляем материально-техническую базу, - рассказывает учредитель ГК «МАССИВ» Александр Михайлов. - Нашими рабочими и инженерами освоены практически все известные сегодня методы по устройству свай, стабилизации грунтов.

Александр Михайлов

По словам Александра Михайлова, компания делает ставку на инновации и повышение квалификации своих сотрудников. Вкупе это дает синергетический эффект, позволяющий заработать отличную репутацию на строительном рынке.

Справка

Группа компаний «МАССИВ» - перспективное предприятие, по праву занимающее твердое место в строительной индустрии России. Будучи широкопрофильным и автономным, «МАССИВ» специализируется на выполнении строительно-монтажных, дорожно-строительных работ, работ по монтажу и проектированию электросетей, слаботочных систем на объектах разной степени сложности и ответственности.

Кстати

ГК «МАССИВ» базируется в Петербурге, но мобильность предприятия позволяет вести работы по всей России. Транспортные средства доставки людей, оборудования, автономные источники электроэнергии, сжатого воздуха дают возможность производить работы вдали от инженерных коммуникаций, в условиях полной автономности.

* На правах рекламы