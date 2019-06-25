2019-06-25T21:22:32+03:00
Общество

В СевГУ создали первую в России кафедру для реализации проекта «Умный город»

Специалистов начнут готовить уже в новом учебном году
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастопольском государственном университете создана новая кафедра «Программной инженерии интеллектуальных систем», которая поможет внедрить проект «Умный город».

Департамент экономического развития Севастополя и руководство СевГУ подписали соответствующее соглашение.

Уже в новом учебном году, через 2 месяца, на кафедре начнут готовить специалистов в этом направлении. Это будет первая подобная кафедра в России для реализации проекта «Умный город». Она войдет в состав Института национальной технологической инициативы.

- Кафедра будет выпускать специалистов, которые необходимы для реализации проекта «Умный город». Кроме того, преподаватели кафедры также могут готовить научные и исследовательские работы, направленные на обслуживание проекта, - отметил руководитель проекта «Умный город» Петр Даричев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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