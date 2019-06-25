В СевГУ создали первую в России кафедру для реализации проекта «Умный город»

В Севастопольском государственном университете создана новая кафедра «Программной инженерии интеллектуальных систем», которая поможет внедрить проект «Умный город».

Департамент экономического развития Севастополя и руководство СевГУ подписали соответствующее соглашение.

Уже в новом учебном году, через 2 месяца, на кафедре начнут готовить специалистов в этом направлении. Это будет первая подобная кафедра в России для реализации проекта «Умный город». Она войдет в состав Института национальной технологической инициативы.

- Кафедра будет выпускать специалистов, которые необходимы для реализации проекта «Умный город». Кроме того, преподаватели кафедры также могут готовить научные и исследовательские работы, направленные на обслуживание проекта, - отметил руководитель проекта «Умный город» Петр Даричев.