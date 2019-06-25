2019-06-25T21:45:28+03:00
Общество

В Севастополе семь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

А выпускница гимназии №1 показала максимальный результат сразу по двум предметам
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В этом году «золотые медали» получили 185 выпускников школ Севастополя, из низ семеро получили максимально возможные 100 баллов по результатам ЕГЭ.

На традиционной торжественной церемонии награждения выпускников радушно поздравил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Андрей Шишкин и вручил отличникам благодарственные письма.

- Дорогие выпускники, вы блестяще закончили школу и теперь на пороге самостоятельной жизни. Перед вами открыты двери к новым свершениям, знаниям и победам. Хочу пожелать выпускникам быть смелыми и настойчивыми — и тогда вы всегда добьетесь поставленных целей, - отметил Андрей Шишкин.

В частности, «русский язык» на 100 баллов сдали Анастасия Алборова, Илья Гуляев, Анастасия Козловская и Екатерина Шитикова,

Максимальный результат ЕГЭ по «английскому языку» показала Ксения Дмитриева, по профилю «химия» - Елизавета Щербакова.

Ну а выпускница гимназии №1 Анастасия Янчарук набрала сразу 200 балов – 100 балов по русскому языку и 100 – по истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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