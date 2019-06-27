"Результат народной дипломатии": Одна из ведущих газет США позвала американцев на отдых в Крым

Появление в американском издании позитивной публикации о Крыме – это результат реализации проекта народной дипломатии, в рамках которого полуостров посетило множество иностранных делегаций, в том числе, из США. Такое мнение «Комсомольской правде-Крым» высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее американский журналист Джеф Опдайк выпустил в газете Los Angeles Times материал, в котором порекомендовал читателям посетить Крым.

В статье о полуострове журналист отметил его «настоящую красоту» и «нетронутую аутентичность». Не осталась без внимания и «гостеприимность местных жителей».

Джеф Опдайк отметил, что с начала года побывал в Крыму уже пять раз и увидел, что за пять лет полуостров стал самым быстроразвивающимся субъектом России.

- Крымчане тоже говорят, что живут лучше, чем пять лет назад, - подчеркнул журналист.

Он рассказал, что посетил регион уже пять раз, и советует приехать туда даже тем жителям Запада, которые "брезгуют подпитывать экономику спорной территории".

Опдайк порекомендовал туристам начинать путешествие с Ялты, которая, по его словам, сравнима с Санта-Барбарой США. Его список достопримечательностей, которые он советует посетить соотечественникам, - это винодельческий завод «Массандра», Воронцовский и Ливадийский дворец, «Ласточкино гнездо», Балаклавские штольни и Генуэзская крепость в Судаке. Также журналист дает справочную туристическую информацию, как добраться в Крым из США, расписывает все расходы и напоминает, что нужно получать российскую визу для путешествия на полуостров.

- Мнение одного американского журналиста не может служить основанием для того, чтобы утверждать, что политическая элита США меняет свое отношение к Крыму, - отмечает в комментарии КП-Крым политолог Иван Мезюхо. - Тем не менее сам факт того, что представитель американской прессы предлагает своим соотечественникам увидеть полуостров своими глазами, является позитивным. Российский Крым открыт для всего мира. Однако Запад во главе с США смотрит на полуостров закрытыми глазами. Он отмечает, что простым американцам «явно не до Крыма».

- Уверен, что многие из них не смогут найти полуостров на географических картах. Однако, в целом, появление в западных массмедиа более-менее позитивных материалов о Крыме является в том числе и результатом реализации стратегии народной дипломатии. За последние пять лет регион посетило множество иностранных делегаций, в том числе и из США, - напомнил политолог.

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