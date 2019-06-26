В Севастополе стартует Кубок губернатора по пляжному футболу
В Севастополе с 29 июня стартует фестиваль «Кубок Губернатора Севастополя по пляжному футболу».
Соревнование начнется в 17:00 в Центре пляжных видов спорта, который находится на набережной Парка Победы.
На кубок заявились двенадцать любительских команд города.
На торжественном открытии помимо представления команд-участниц также выступят музыкальные кавер-группы, зрители увидят праздничный салют, смогут сфотографироваться на арт-объектах, которые посвящены фестивалю и Международному Фестивалю «Кубок Городов-Героев».
Сами же матчи по пляжному футболу будут регулярно проходить в 18:00 каждую субботу и воскресенье до конца августа. Для всех желающих посмотреть игры вход бесплатный.
Организаторы планируют провести церемонию закрытия Кубка ориентировочно 25 августа, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
ИСТОЧНИК KP.RU