2019-06-26T17:43:24+03:00
Общество

«Единая Россия» предложила правительству Севастополя продлить срок принятия предложений в Концепцию национальной программы развития города

Это позволит учесть мнение максимального числа горожан
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Партия уже включилась в процесс формирования Концепции.Партия уже включилась в процесс формирования Концепции.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Сроки принятия предложений в Концепцию национальной программы развития Севастополя необходимо продлить до 20 августа и провести обсуждение документа на тематических площадках «Единой России» для того, чтобы учесть мнение максимального числа жителей города-героя.

Именно мнение людей и их проблемы должны стать основой нового документа. С таким заявлением выступил секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

- На сайте правительства города указано, что предложения принимаются до 1 июля, в интервью профильного вице-губернатора прозвучала другая дата - 15 июля, где правда – сегодня не понятно. Но ни двадцати дней, ни тридцати пяти не хватит, чтобы сформировать действительно качественные, проработанные предложения в Концепцию. Партия выступает с предложением продлить срок подачи до 20 августа, а также мы планируем принять самое активное участие во всех обсуждениях Концепции, которые будет проводить правительство города и приглашать чиновников на партийные площадки для дискуссии. В центре Концепции - потребности севастопольцев, это то, что мы будем доносить до исполнительной власти региона, - рассказал он, отметив что Партия направила в региональное Правительство официальное письмо о продлении срока подачи предложений.

Также Саблин отметил, что Партия уже включилась в процесс формирования Концепции. Победители предварительного голосования «Единой России» проводят встречи с жителями во всех районах города и собирают наказы.

- Сегодня мы провели порядка 300 встреч, на каждую приходят до 40 человек. О чем говорят нам люди - о проблемах дворов, о конкретных проблемах каждого микрорайона, о своих зарплатах, о транспорте. Но если эти вопросы правильно анализировать, структурировать, то рождаются проблемы, решения которых ждут десятки тысяч севастопольцев. Например, из встреч в Балаклавском районе появилась информация об отсутствии канализации в селах всего города, где проживает порядка 50 тысяч человек. Необходимо ли это отразить в Концепции? Безусловно! И Партия направит эти предложения в правительство Севастополя, - добавил Саблин.

- Что сегодня действительно важно - это человек, каждый севастополец. Стратегии, концепции, они пишутся широкими мазками, за которыми не видны проблемы простых жителей Севастополя, это ключевая ошибка. Например, звучит фраза – «нужно поднимать экономику города». Но это не цель, цель - поднять уровень жизни, уровень зарплат севастопольцев. Я вижу все концепции только под этим углом, с этой точки зрения, - подытожил Саблин.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что для города-героя по поручению президента РФ Владимира Путина должна быть создана отдельная программа развития, подобная программе развития Дальнего Востока. Планируется, что программа охватит вопросы развития различных направлений: от образования и здравоохранения до сельского хозяйства. Среди задач — повышение инвестиционной привлекательности региона и реализация здесь крупных инфраструктурных проектов. 11 июня губернатор Севастополя предложил севастопольцам направить свои предложения в Концепцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна расматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
В Симферополе 27 июня частично отключат свет на 10 улицах
Администрация Ялты начала проверку по факту установки забора с "колючкой" вдоль Южнобережного шоссе
В Крыму запретили шуметь в обеденное время
В Крыму на перевозку льготников тратят свыше 1 миллиарда рублей
Поторопитесь увидеть: В Никитском ботсаду впервые за 48 лет расцвела агава
В Кировском районе Крыма горело поле пшеницы
В Севастополе расширят список граждан, имеющих право на бесплатный проезд
Власти не будут привлекать саперов для обследования русла Салгира из-за найденного в реке снаряда
День крымскотатарского флага в Белогорском районе отметят автопробегом
В Севастополе в связи с проведением форума «Армия – 2019» на некоторых улицах ограничат движение
После гибели спортсмена в Алуште закрыли пансионат «Рыбачье»
Крымские спасатели нашли семилетнюю девочку, которая потерялась недалеко от церкви «Иверской иконы»
В Крыму с горной дороги слетел грузовик: Спасатели "привязали" машину, чтобы она не покатилась дальше
В Красноперекопске двое друзей украли почти 700 метров интернет-кабеля
Пограничники в Крыму с начала года обнаружили 777 нарушений со стороны рыбаков
Погода в Крыму на 26 июня: Все еще штормовое предупреждение
В Судаке у фотографа забрали краснокнижного орлана-белохвоста
В Симферополе 26 июня частично отключат свет на 10 улицах
В Севастополе мужчина избил соседок за то, что они подкармливали бездомных собак
Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму
Ваське проломили череп и выбросили из машины: Волонтеры вылечили кота и сейчас ищут ему хозяина
В севастопольском онкодиспансере незаконно отменяли операции больным
13 крымских выпускников получили наивысшие баллы по ЕГЭ
В обход не вышло: Мужчина хотел попасть в Генуэзскую крепость с моря
В Крыму ищут пострадавших от действий педофила
В Крыму харьковчанина приговорили к 5-ти годам тюрьмы за торговлю наркотиками
Ушел купаться и не вернулся: В Крыму искали пропавшего туриста из Брянска
Симферополь вошел в рейтинг самых агрессивных городов