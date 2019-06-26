«Единая Россия» предложила правительству Севастополя продлить срок принятия предложений в Концепцию национальной программы развития города

Сроки принятия предложений в Концепцию национальной программы развития Севастополя необходимо продлить до 20 августа и провести обсуждение документа на тематических площадках «Единой России» для того, чтобы учесть мнение максимального числа жителей города-героя.

Именно мнение людей и их проблемы должны стать основой нового документа. С таким заявлением выступил секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

- На сайте правительства города указано, что предложения принимаются до 1 июля, в интервью профильного вице-губернатора прозвучала другая дата - 15 июля, где правда – сегодня не понятно. Но ни двадцати дней, ни тридцати пяти не хватит, чтобы сформировать действительно качественные, проработанные предложения в Концепцию. Партия выступает с предложением продлить срок подачи до 20 августа, а также мы планируем принять самое активное участие во всех обсуждениях Концепции, которые будет проводить правительство города и приглашать чиновников на партийные площадки для дискуссии. В центре Концепции - потребности севастопольцев, это то, что мы будем доносить до исполнительной власти региона, - рассказал он, отметив что Партия направила в региональное Правительство официальное письмо о продлении срока подачи предложений.

Также Саблин отметил, что Партия уже включилась в процесс формирования Концепции. Победители предварительного голосования «Единой России» проводят встречи с жителями во всех районах города и собирают наказы.

- Сегодня мы провели порядка 300 встреч, на каждую приходят до 40 человек. О чем говорят нам люди - о проблемах дворов, о конкретных проблемах каждого микрорайона, о своих зарплатах, о транспорте. Но если эти вопросы правильно анализировать, структурировать, то рождаются проблемы, решения которых ждут десятки тысяч севастопольцев. Например, из встреч в Балаклавском районе появилась информация об отсутствии канализации в селах всего города, где проживает порядка 50 тысяч человек. Необходимо ли это отразить в Концепции? Безусловно! И Партия направит эти предложения в правительство Севастополя, - добавил Саблин.

- Что сегодня действительно важно - это человек, каждый севастополец. Стратегии, концепции, они пишутся широкими мазками, за которыми не видны проблемы простых жителей Севастополя, это ключевая ошибка. Например, звучит фраза – «нужно поднимать экономику города». Но это не цель, цель - поднять уровень жизни, уровень зарплат севастопольцев. Я вижу все концепции только под этим углом, с этой точки зрения, - подытожил Саблин.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что для города-героя по поручению президента РФ Владимира Путина должна быть создана отдельная программа развития, подобная программе развития Дальнего Востока. Планируется, что программа охватит вопросы развития различных направлений: от образования и здравоохранения до сельского хозяйства. Среди задач — повышение инвестиционной привлекательности региона и реализация здесь крупных инфраструктурных проектов. 11 июня губернатор Севастополя предложил севастопольцам направить свои предложения в Концепцию.