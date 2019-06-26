В Севастополе прошел молодежный забег в знак протеста против наркотиков

В Севастополе прошел Всероссийский молодежный забег «Я выбираю жизнь», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В забеге поучаствовали и дети, и взрослые. На старт вышли силовики, воспитанники спортшкол, общественники, севастопольцы и гости города-героя. В общей сложности в мероприятии приняли участи около 500 человек.

- Молодежь Севастополя! Совсем скоро от вас будет зависеть будущее родного города, его судьба. В жизни с наркотиками нет будущего, скажите твердое «нет» белой смерти, которая губит судьбы людей и целых поколений, - обратился к участникам исполняющий обязанности губернатора Севастополя Владимир Татрчук.

Главная цель мероприятия – продемонстрировать молодым севастопольцам и взрослым, что есть здоровая и светлая альтернатива алкоголю и наркотикам, привить с детства любовь к здоровому образу жизни и спорту.