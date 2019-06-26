В Севастополе отремонтировали 16 дорог в рамках специального нацпроекта

В Севастополе отремонтированы 16 дорог протяженностью в 9 километров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», доложил губернатор Дмитрий Овсянников на заседании Государственного Совета России под председательством президента Владимира Путина в Москве.

Нацпроект заработал в городе-герое в марте 2019 года, а дороги для реконструкции выбирают сами жители города, обращаясь в местное правительство с предложениями.

- К настоящему моменту завершены работы на 16 дорогах протяженность в 9 километров. Кроме того, подрядные организации ремонтируют 6 важнейших улиц для города - Ерошенко, Советская, Капитанская, Керченская, Загордянского, Громова. Также работы идут на 13 дорогах протяженностью 13 километров, - проинформировал Дмитрий Овсянников.

В текущем года ремонтные работы уже завершены на улице Александера и сразу трех улицах в Балаклаве - Драпушко, Кирова, Невская.

Также подрядчики закончили ремонт улиц Севастопольская, Каманина, Буденного Корсунская, Феодосийская, Балаклавская и ряда других.

В марте этого года, когда только заработал национальный проект, лишь 37% дорог соответствовали нормам. С помощью проекта в городе в нормативное состояние планируется привести 85% дорожного покрытия в черте города, а вместе с пригородом — половина всех дорог должны быть качественными.