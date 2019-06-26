2019-06-26T22:46:25+03:00
Общество

В Севастополе 20 новых автобусов вышли на городские маршруты

В этом году «Севэлектроавтотранс» купил в лизинг 50 таких машин
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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На маршруты в Севастополе выпустили 20 новых автобусов с необходимым оборудованием в салоне, а водители прошли специальную подготовку и аттестацию, прежде чем сесть за руль.

Очередную партию автобусов в лизинг приобрел ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

- Госпредприятие сейчас получает новые машины по лизинговой программе — в этом году были куплены 50 автобусов. Из них 20 вышли на линию, и сегодня в парк «Севэлектроавтотранса» доставили еще 10 единиц транспорта, - рассказал директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Техники севастопольского ГУПа определили незначительные технические недостатки в прошлогодней партии автобусов — их оперативно устранили на Курганском заводе-производителе.

Благодаря новым автобусам на маршрутах повысилось качество перевозок на самых востребованных направлениях, а интервал между движением транспорта значительно сократился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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