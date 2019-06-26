2019-06-27T00:06:55+03:00
Общество

В Севастополе до конца года отремонтируют 216 многоэтажек

Сейчас в 96 домах работы уже завершены
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

В Севастополе до конца года планируют провести капитальный ремонт в 216 многоэтажках.

К настоящему моменту в 96 домах работы уже окончены, рассказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

В частности, в микрорайоне по улице Федоровская до осени отремонтируют в общей сложности 16 многоквартирных домов.

- Сейчас работы на этой улице идут в 11 многоэтажках: в 9 домах рабочие ремонтируют фасады, а двух - кровлю. Для завершения всех работ установлены жесткие сроки — до конца лета, - добавил Михаил Тарасов.

Кроме того, власти обещают решить проблему водоотведения грунтовых вод из подвалов многоэтажек на вышеуказанной улице. Ну а Любимовке в течение ближайших двух недель начнется строительство ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24