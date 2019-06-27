Танцы и веселье для всех: День крымскотатарского флага отметили в Гагаринском парке Симферополя
Вечером 26 июня в парке им. Гагарина в Симферополе состоялся праздник, посвященный Дню крымскотатарского флага. Мероприятие собрало множество гостей со всего полуострова.
На праздник приехали со всего КрымаФото: Виталий ПАРУБОВ
Гостям представили концертную программу с участием различных творческих коллективов Крыма. Отдельные развлечения ожидали для детей. Также прошла ярмарка традиционных ремесел.
Гости праздника могли по достоинству оценить традиционный костюмФото: Виталий ПАРУБОВ
Все посетители мероприятия могли попробовать национальные блюда крымскотатарской кухни и оценить красоту традиционных мужских и женских нарядов.
На мероприятие съехались творческие коллективы со всего полуостроваФото: Виталий ПАРУБОВ
Кульминацией праздника стало совместное исполнение танца "Хоран", символизирующего всеобщее единение. Принять участие могли все желающие.
В финальном танце могли принять участие все желающиеФото: Виталий ПАРУБОВ
СПРАВКА КП
День крымскотатарского флага отмечается ежегодно с 26 июня 2010 года. Впервые этот флаг был принят принят Курултаем (национальным съездом) крымских татар в 1917 году, однако долгое время не использовался. Повторно был принят в 1991 году вновь воссозданным курултаем.
ИСТОЧНИК KP.RU