2019-06-27T13:19:11+03:00
Общество

Танцы и веселье для всех: День крымскотатарского флага отметили в Гагаринском парке Симферополя

Гости праздника пробовали национальные блюда и любовались красотой национального костюма [фото]
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Праздник прошел на территории Гагаринского паркаПраздник прошел на территории Гагаринского паркаФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Вечером 26 июня в парке им. Гагарина в Симферополе состоялся праздник, посвященный Дню крымскотатарского флага. Мероприятие собрало множество гостей со всего полуострова.

На праздник приехали со всего Крыма Фото: Виталий ПАРУБОВ

На праздник приехали со всего КрымаФото: Виталий ПАРУБОВ

Гостям представили концертную программу с участием различных творческих коллективов Крыма. Отдельные развлечения ожидали для детей. Также прошла ярмарка традиционных ремесел.

Гости праздника могли по достоинству оценить традиционный костюм Фото: Виталий ПАРУБОВ

Гости праздника могли по достоинству оценить традиционный костюмФото: Виталий ПАРУБОВ

Все посетители мероприятия могли попробовать национальные блюда крымскотатарской кухни и оценить красоту традиционных мужских и женских нарядов.

На мероприятие съехались творческие коллективы со всего полуострова Фото: Виталий ПАРУБОВ

На мероприятие съехались творческие коллективы со всего полуостроваФото: Виталий ПАРУБОВ

Кульминацией праздника стало совместное исполнение танца "Хоран", символизирующего всеобщее единение. Принять участие могли все желающие.

В финальном танце могли принять участие все желающие Фото: Виталий ПАРУБОВ

В финальном танце могли принять участие все желающиеФото: Виталий ПАРУБОВ

СПРАВКА КП

День крымскотатарского флага отмечается ежегодно с 26 июня 2010 года. Впервые этот флаг был принят принят Курултаем (национальным съездом) крымских татар в 1917 году, однако долгое время не использовался. Повторно был принят в 1991 году вновь воссозданным курултаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Если водитель не нарушает правила дорожного движения, нужно давать ему скидку на автострахование»
На заседании Госсовета в Кремле глава Ленинградской области предложил ужесточить наказание для лихачей и ввести поощрения для добросовестных автовладельцев
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
«Из каждого ящика патроны достаем!»: В квартире пиротехника-самоучки из Севастополя провели обыск
Восстановление кинотеатра «Родина» в Балаклаве начнется в начале 2020 года
В Бахчисарайском районе отремонтируют 11 км дороги
В Крыму за одни сутки утонули 2 человека
Керченских чиновников подозревают в причинении ущерба на 1,6 миллионов рублей
В Севастополе взорвали 50-килограммовую авиабомбу
Погода в Крыму 27 июня: без осадков и тепло до +32
Керченский металлургический завод продадут с молотка
14 крымских причалов реконструируют за 2,6 млрд рублей
В Симферополе 27 июня частично отключат свет на 10 улицах
Администрация Ялты начала проверку по факту установки забора с "колючкой" вдоль Южнобережного шоссе
В Крыму запретили шуметь в обеденное время
В Крыму на перевозку льготников тратят свыше 1 миллиарда рублей
Поторопитесь увидеть: В Никитском ботсаду впервые за 48 лет расцвела агава
В Кировском районе Крыма горело поле пшеницы
В Севастополе расширят список граждан, имеющих право на бесплатный проезд
Власти не будут привлекать саперов для обследования русла Салгира из-за найденного в реке снаряда