Свершилось: В Ялте впервые сносят незаконную многоэтажку

В Ялте в эти дни продолжается если не историческое, то уж точно знаковое событие для Жемчужины Крыма и его жителей – идет снос печально известного самостроя в центре города на улице Щорса.

Незаконная застройка – это настоящий бич Ялты, только по самым скромным оценкам здесь «выросло» более 600 самовольных строений. Еще с 2014 года власти Крыма и города не раз объявляли им войну и грозились зачистить ЮБК от самостроев, но руки доходили лишь до гаражей и торговых объектов. Казалось, что многоуровневые жилые дома и отели, построенные в нарушение закона, простоят еще не одну пятилтеку…

Но нет – лед тронулся! Еще в конце прошлой недели рабочие начали демонтировать первый в городе многоэтажный самострой – и это воодушевляет многих ялтинцев.

История с жилым многоэтажным зданием на улице Щорса началась еще в украинские времена.

- Дом начал строиться еще во времена Украины на земельном участке, выделенном под индивидуальное жилое строительство. Но затем там вырос восьмиэтажный жилой дом на 49 квартир, что запрещено законодательством, - рассказал КП-Крым хозяин соседнего с самостроем участка Максим, который участвовал в судебном иске против собственника самостроя. – Владелица жилого дома – Зоя Майлова, украинка, пожилой человек уже - 1945 года рождения. Насколько я знаю, она-то и в Ялте никогда не была, а сейчас живет в Украине, в Кривом Роге.

И мало того, вопреки закону и здравому смыслу этот бетонный гигант был возведен в охранной зоне памятника архитектуры – усадьбы графини Вадарской.

Госкомрегистр Крыма не раз выписывал протоколы об устранении нарушений, но реакции не последовало.

В итоге администрации Ялты ничего не оставалась, кроме как поддать в суд с требованием демонтировать незаконную многоэтажку. К иску присоединились и третьи лица, чьи права также были нарушены: Госкомитет по культурному наследию, Госкомрегистр Республики, частная фирма и физлицо.

Претензии были более чем обоснованы. Согласно законодательству, земельный участок под ИЖС предполагает строительство здания не выше трех этажей лишь для одной семьи. Но собственница эти правила проигнорировала - добавила к дому лишних 5 этажей для последующей продажи квартир покупателям.

В итоге судебные инстанции встали на сторону администрации, поручив снести самострой.

- Многоэтажный дом был поблизости от памятника архитектуры, кроме того, действительно жилой дом в 8 этажей был построен на участке под ИЖС, где разрешены только 3 этажа. Администрация Ялты обратилась в суд, а после этого передала решение суда в Федеральную службу судебных приставов. Сейчас дом сносят за внебюджетные источники, - рассказал КП-Крым глава администрации Ялты Алексей Челпанов и добавил, что квартиры в здании на Щорса фактически не были заселены.

Так сейчас выглядит здание изнутри

Демонтировать восьмиэтажное здание в центре города, окруженное памятником архитектуры и другими строениями, задача не из простых. Впрочем, если рабочие сохранят нынешний темп работ, примерно к началу сентября на месте незаконного «гиганта» уже будет пустырь.

Начало реальной борьбы с незаконными постройками в Ялте положено. Жители города, да и все крымчане искренне надеются, что вслед за многоэтажкой на Щорса «падут» и другие не менее знаменитые самострои региона, которые дискредитировали закон и уродовали лицо Крымской Жемчужины.