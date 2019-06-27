Губернатор Севастополя поздравил юных горожан с Днем молодежи

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил юных жителей города с всероссийским Днем молодежи.

Глава города подчеркнул, что этот праздник объединяет более 85 старшеклассников, студентов, молодых специалистов и ученых Севастополя, которые смело смотрят только вперед - в будущее. И Севастополь может по праву гордиться своими талантливыми, энергичными молодыми людьми.

- Каждый юный житель города уникален в своих интересах, мечтах и стремлениях, но нашу молодежь объединяет чувство гордости за город, за его героическую историю, и, конечно же, желание сделать Севастополь ярким, современным и преуспевающим городом. Более 17 тысяч юных севастопольцев – это волонтеры, которые помогают ветеранам, создают интересные образовательные, спортивные и образовательные проекты, - отметил Дмитрий Овсянников.

Он добавил, что одна из приоритетных задач для властей – помочь реализовать талантливой молодежи города свой потенциал, создать все условия для того, чтобы молодые севастопольцы хотели жить, учиться и работать в родном городе.

В частности, в городе успешно реализуется программа строительства доступного жилья, выдаются денежные гранты на интересные проекты молодых бизнесменов, в городе создаются тысячи новых рабочих мест для юных и амбициозных специалистов. Кроме того, в Севастополе проходят три крупных форума для молодежи, которые являются точкой притяжения креативных молодых людей. Здесь они могут получить неоценимый опыт, реализовать себя и обменяться идеями.

- Искренне желаю вам не бояться рисковать и ошибаться, следовать за своей мечтой, не обращая внимания на сложности и преграды! Помните, перед вами открыты все пути! – пожелал глава города.