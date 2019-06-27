Севастопольские НКО смогут проводить социальные мероприятия в городских парках

В Севастополе прошла встреча представителей некоммерческих организаций в социальной сфере. В ходе форсайт-сессии участники обговорили, как можно использовать общественные пространства города для проведения мероприятий НКО.

- Горожане должны видеть такие социальные проекты – это однозначно положительная практика, департамент общественных коммуникаций полностью поддерживает подобные инициативы. В ходе социальных мероприятий севастопольцы могут принимать участие в лекториях, выставках, мастер-классах в общественных местах, что, несомненно, привлечет большую аудиторию, - отметил директор департамента Глеб Шагун.

Идея проводить социальные мероприятия в общественных местах сейчас приобрела дополнительную актуальность, ведь в Севастополе активно реконструируют парки и скверы. Так, в минувшем году привели в порядок парк Анны Ахматовой, мая уже этого года после реконструкции открылся Парк победы. Кроме того, начались работы по благоустройству парка Учкуевка на Северной стороне.

Все конструктивные предложения и идеи по итогам встречи социальных НКО будут рассмотрены в правительстве Севастополя.