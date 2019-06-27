Севастопольская школа-коллегиум откроется 1 сентября

Севастопольская школа-коллегиум на проспекте Античный откроется уже в новом учебном году. Учебное заведение площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитана на 720 учеников.

- Сейчас школа готова на 90% - уже подходят к концу работы по отделке, проведены инженерные сети и установлено соответствующее оборудование. В течение месяца все работы будут полностью завершены. Уже 1 сентября в школа откроет двери для учащихся, - рассказывает директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

Школа-коллегиум будет делать акцент на обучение и подготовку учеников с 8 по 11 класс по политехническому и инженерному направлению.

- Учебное заведение оснастят специальным оборудованием, а лаборатории получат техническую базу на уровне высшего учебного заведения. Департамент образования и науки уже провел аукционы для определения поставщиков оборудования – оно появится в школе-коллегиуме уже в августе, - пояснил исполняющий обязанности вице-губернатора Иван Кусов.

В школе также находится два спортивных зала и большой актовый зал, кухонный блок, электронная и классическая библиотека и даже тир. Кроме того, помещения школы будут приспособлены для маломобильных учеников.