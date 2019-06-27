В Севастопольский противотуберкулезный диспансер доставили новейшее оборудование

В севастопольский противотуберкулезный диспансер за полгода поступило новейшее оборудование общей стоимостью более 1,3 миллионов рублей.

Так, больница получила анализатор концентрации электролитов крови, офтальмоскоп, пять концентраторов кислорода, восемь хирургических электроотсасывателей, водяную баню, электрокардиограф, аппараты для диадинамотерапии и для ультрафиолетового облучения, негатоскопы, а также хирургические наборы и пульсоксиметры.

По словам главного врача медучреждения Андрея Вербицкого, новые аппараты не просто улучшат качество лечения пациентов, а выведут его на новый уровень.

- Например, с помощью анализатора электролитов крови специалисты смогут контролировать вероятные побочные эффекты от химиотерапии. А 12-канальный электрокардиограф позволит еще точнее наблюдать за побочными эффектами со стороны кардиоваскулярной системы, - подчеркнул главврач медучржедения.

Но и это еще не все! До конца года в больницу доставят новую медицинскую и лабораторную мебель для комфорта и пациентов, и медицинского персонала.