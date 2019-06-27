2019-06-28T00:04:12+03:00
Общество

Ремонт дороги на улице Хмельницкого в Севастополе закончат за неделю

На улице также установят фонари, отремонтируют тротуары и организуют пешеходные переходы
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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- Сейчас рабочие заканчивает укладывать верхний слой асфальтного покрытия — и после этого на участке откроют движение для транспорта. На финальной стадии работ также заасфальтируют тротуары и оборудуют ливневой лоток, - добавил Владимир Базаров.

Проект реконструкции вышеуказанной улицы включает обновление асфальтного покрытия на площади около 5 тысяч «квадратов», а также ремонт около 900 метров тротуаров. Кроме того, установят 35 фонарей и 35 светильников, обустроят водоотвод, переложат кабеля связи и электричества — и установят новые дорожные знаки.

Более того, на Богдана Хмельницкого планируют организовать нерегулируемые пешеходные переходы и установить ограждения для того, чтобы граждане не переходили дорогу в неположенном месте.

После ремонта на улице Богдана Хмельницкого рабочие начнут ремонтировать дорогу по улице Котовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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