Ремонт дороги на улице Хмельницкого в Севастополе закончат за неделю

- Сейчас рабочие заканчивает укладывать верхний слой асфальтного покрытия — и после этого на участке откроют движение для транспорта. На финальной стадии работ также заасфальтируют тротуары и оборудуют ливневой лоток, - добавил Владимир Базаров.

Проект реконструкции вышеуказанной улицы включает обновление асфальтного покрытия на площади около 5 тысяч «квадратов», а также ремонт около 900 метров тротуаров. Кроме того, установят 35 фонарей и 35 светильников, обустроят водоотвод, переложат кабеля связи и электричества — и установят новые дорожные знаки.

Более того, на Богдана Хмельницкого планируют организовать нерегулируемые пешеходные переходы и установить ограждения для того, чтобы граждане не переходили дорогу в неположенном месте.

После ремонта на улице Богдана Хмельницкого рабочие начнут ремонтировать дорогу по улице Котовского.