Два капитана, погибших в Североморске, вошли в «бессмертный экипаж» севастопольского училища

Двое капитанов-подводников, погибших во время пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, вошли в «бессмертный экипаж» Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский - уроженцы Севастополя. Они закончили Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище в 90-х годах. На момент гибели они оба были капитанами первого ранга.

- Фотографии капитанов уже размещены в разделе экспозиции «Бессмертный экипаж», созданной в память о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» секретарь региональной общественной организации ветеранов и выпускников Высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ) Александр Чукрин.

Стена памяти была создана в музее создана в музее «Севастопольская Голландия» при Севастопольском государственном университете.

Имена погибших также внесены в списки общественной организации ветеранов СВВМИУ.

Напомним, 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата Военно-морского флота РФ произошел пожар. Возгорание случилось во время проведения батиметрических измерений. В отсеке, где произошел пожар, задраили люк. Так был спасен корабль и экипаж, но 14 моряков погибли.

Их память почтили на главной базе Подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске (Камчатский край).

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