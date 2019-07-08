Фотоконкурс "Комсомолки": PRO-Любовь. Самая романтичная пара Крымского полуострова
Вся Россия в июле отмечает День семьи, любви и верности. Сегодня все россияне поздравляют своих любимых, дарят подарки, вспоминают самую первую встречу, поцелуй, признание в любви и другие замечательные моменты.
"Комсомолка" решила продлить праздник. Мы объявляем фотоконкурс для наших читателей - "Самая романтичная пара Крыма".
Поучаствовать могут все желающие. Присылайте фотографии, где запечатлены вы и ваша вторая половинка. Напишите несколько строчек о себе, о том, как вы познакомились и почему вместе.
Расскажите историю вашей любви и выиграйте призы!
Подарки вручим по итогам голосования.
Прислать фотографию можно как через форму на сайте (см. ниже), так и на почту kp.crimea@phkp.ru с пометкой "Про любовь". После модерации (может составлять порядка 24 часов) они будут размещены на сайте.
Ставить "лайки" можно неограниченному количеству участников один раз в 24 часа.
Голосование завершится 22 июля в 12.00.
Лучшие снимки будут опубликованы на сайте и в газете "Комсомольская правда".
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ИСТОЧНИК KP.RU