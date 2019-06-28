В Севастополе в этом году обустроили 140 детских и спортивных площадок

В Севастополе установлено и обустроено 140 детских и спортивных площадок – это 90% от запланированного объема на текущий год, проинформировал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

В частности, благоустроена 71 детская и 69 спортивных площадок во дворах многоквартирных домов города.

- Но мы не думаем прекращать работу на этом результате. Мы сумели сэкономить бюджетные средства за счет низкой цены торгов – излишки средств будут использованы, чтобы установить еще больше площадок до конца 2019 года – всего их будет около 170. Кроме того, проект «Самый дружный двор» по благоустройству придомовых территорий города к настоящему моменту исполнен наполовину, - добавил Михаил Тарасов.

Руководитель департамента городского хозяйства города вместе с журналистами постетил двор многоквартирного дома по улице Ивана Голубца, который стал победителем в конкурсе «Самый дружный двор» в текущем году.

После победы в конкурсе во дворе появилась новая детская площадка с ограждением по периметру и специальным покрытием. Кроме того, на придомовой территории заново положили асфальт, установили скамейки и урны для мусора, обрезали в декоративных целях зеленые насаждения. На сегодня все работы по благоустройству закончены – их приняла комиссии, включая жителей дома.