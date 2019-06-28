"Гость в дом – Бог в дом": Глава Крыма призвал туристов ехать на полуостров вместо Грузии

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Facebook призвал всех, кто планировал отдохнуть в Грузии, но не смог в связи с последними событиями, ехать в Крым.

Политик подчеркнул, что Грузия уже понесла убытки в сотни миллионов долларов, и это, по мнению Аксенова, закономерный результат русофобии:

- Русофобия должна быть такой же убыточной для всех и во всем, как антисемитизм. Причем платить должны не только русофобские режимы, но и конкретные русофобы, - пишет глава республики.

Сергей Аксенов отметил, что в Крыму есть все то же, что и в Грузии, и даже больше: море, уникальная природа, крымские вина, блюда местной кухни и множество памятников истории никого не оставят равнодушным.

Но главный плюс, по мнению политика, это то, что в отличии от Грузии в Крыму абсолютно безопасно для туристов:

- Крымчане помнят древнюю мудрость: "Гость в дом – Бог в дом", - сообщил Аксенов.

Напомним, с 8 июля Россия закрыла прямое авиасообщение с Грузией из за массовых антироссийских выступлений в Тбилиси. Более того, в Министерстве туризма не советуют русским туристам посещать Грузию в ближайшее время.

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