2019-06-28T16:39:33+03:00
Общество

«Армия-2019» в Севастополе: Современное оружие, рукопашный бой десантников и виражи истребителей

С 28 по 30 июня в городе-герое пройдет Международный военно-технический форум
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе открылся пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019», который пройдет с 28 по 30 июня.

Торжественная церемония прошла на площади Нахимова.

- «Форум «Армия-2019» празднует свой юбилей – он проводится уже в пятый раз. Форум стал классической площадкой, на которой Вооруженные силы Российской Федерации демонстрируют современное вооружение и передовые достижения в военной сфере. Сейчас многие молодые парни выбирают свое будущее, дальнейший путь в жизни. Защищать Родину – это достойный, мужественный и честный шаг, который могут сделать жители и гости города-героя, - обратился к присутствующим командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов.

Все желающие гости и жители города получат уникальную возможность – посетить корабли Черноморского флота, которые пришвартуют к причалу Севастопольского морского вокзала.

На различных площадках Международного форума все желающие смогут в живую увидеть более 50 единиц современной военной техники и вооружения: армейскую авиацию Ка-52, Ка-31р, Ми-8н, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400 и многое другое.

Кластер «Центральный» представит зрителям настоящее военное шоу: экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А будут преодолевать сложные препятствия, а морские пехотинцы в рукопашном бою сойдутся с диверсионной группой условного противника в рамках показательных выступлений.

Кроме того, в небе свое мастерство покажут пилоты вертолетов Ка-52, Ми-8н и самолетов Су-30см, Су-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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