2019-06-28T18:27:42+03:00
Общество

Больницы Севастополя с 1 июля объединят в два медицинских кластера

Количество койко-мест будет прежним, но медицинские услуги станут доступнее
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства СевастополяФото: пресс-служба Правительства Севастополя
Изменить размер текста:

С 1 июля в Севастополе появятся два больших медицинских кластера, которые объединят государственные медучреждения города, сообщил замдиректора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Создание медицинских кластеров станет завершающим этапом реорганизации учреждений здравоохранения, которая длилась с декабря 2018 года.

Напомним, в конце прошлого года были подписаны два важнейших для отрасли документа: концепция развития здравоохранения и «дорожная карта» по развитию государственной системы здравоохранения до 2024 года. После этого в течение 6 месяцев длились заседания, в которых участвовали главврачи больниц города, юридические службы, представители фонда ОМС и надзорных органов

- В итоге все требования с точки зрения буквы закона были выполнены, а реорганизация медицинских учреждений вышла на финишную прямую. С 1 июля в города начнут функционировать два медицинских кластера. Так в состав первой горбольнцы войдут взрослые поликлиники горбольниц № 2 и № 3, а горбольница № 5 объединит детские поликлиники второй и третьей больниц, «Детскую поликлинику № 2» и «Детский центр медицинской реабилитации, - рассказал Владислав Нусинов.

Горожанам не нужно беспокоится – количество койко-мест в больницах останется прежним, как и объемы медицинских услуг. Таким же образом сохранится система прикрепления пациентов к поликлиникам, при этом станет проще попасть к узким специалистам благодаря единому юрлицу, а также объединению материально-технической, лабораторной, диагностической базы.

Не пострадают и медицинские работники – штат специалистов медицинских учреждений будет сохранен в полном объеме. Кроме того, планируется, что реорганизация учреждений здравоохранения позволит высвободить дополнительные средства, которые пойдут на повышение заработных плат врачам и медицинскому персоналу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму госсобственность пустят с молотка
Угрожали расправой, избивали и требовали передать 300 тысяч рублей : На скамью подсудимых сядут 3 жителей Севастополя
Севастопольцев попросили заплатить за газ, которого нет
"Занять мое место на парковке не хотите? За денежку!": На Южном берегу Крыма появился новый способ заработка на туристах
Крымских водителей-хамов занесут на доску позора
Ущерб от незаконных казино в Керчи составил 1,5 миллиона рублей
В Керчи толпа подростков избила 14-летнюю девочку, школьница попала в больницу
Психолог о школьнике, пришедшем на ЕГЭ с «пистолетом»: Система экзаменов может привести к агрессии и аффекту
«В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы»: Пользователи соцсети живо обсуждают видео с Южного берега Крыма
В Севастополе городской водоканал загрязняет главную бухту города
До Нового Года в Симферополе откроют 6 новых кинозалов за 32 миллиона рублей
В Феодосии байкер столкнулся с грузовиком и погиб
«Сними наушники! Убери телефон!»: В Севастополе перед пешеходными «зебрами» нанесли надписи-«светлячки»
Крымчанина оштрафовали за унижение достоинства человека
Ливни, грозы, холодный циклон: прогноз погоды в Крыму на 28 июня
Власти Симферополя рассказали, сколько на маршрутах еще будут ездить старые автобусы
Куклачев: Когда Крым стал украинским, мне было невыносимо грустно, все разрушили
В Алуште местного жителя осудили за незаконную организацию прогулок на джипе
Деревья в Севастополе засыхают несмотря на миллионное финансирование
В Симферополе 28 июня частично отключат свет на 12 улицах и переулках
В Севастополе хотят восстановить утраченный барельеф Гарина-Михайловского
Корабли из Севастополя «Адмирал Макаров» и «Пытливый» провели учения на живучесть
В Керчи назначен новый прокурор города
В минобразования объяснили, как школьник пронес «пистолет» на ЕГЭ в Керчи