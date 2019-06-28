Больницы Севастополя с 1 июля объединят в два медицинских кластера

С 1 июля в Севастополе появятся два больших медицинских кластера, которые объединят государственные медучреждения города, сообщил замдиректора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Создание медицинских кластеров станет завершающим этапом реорганизации учреждений здравоохранения, которая длилась с декабря 2018 года.

Напомним, в конце прошлого года были подписаны два важнейших для отрасли документа: концепция развития здравоохранения и «дорожная карта» по развитию государственной системы здравоохранения до 2024 года. После этого в течение 6 месяцев длились заседания, в которых участвовали главврачи больниц города, юридические службы, представители фонда ОМС и надзорных органов

- В итоге все требования с точки зрения буквы закона были выполнены, а реорганизация медицинских учреждений вышла на финишную прямую. С 1 июля в города начнут функционировать два медицинских кластера. Так в состав первой горбольнцы войдут взрослые поликлиники горбольниц № 2 и № 3, а горбольница № 5 объединит детские поликлиники второй и третьей больниц, «Детскую поликлинику № 2» и «Детский центр медицинской реабилитации, - рассказал Владислав Нусинов.

Горожанам не нужно беспокоится – количество койко-мест в больницах останется прежним, как и объемы медицинских услуг. Таким же образом сохранится система прикрепления пациентов к поликлиникам, при этом станет проще попасть к узким специалистам благодаря единому юрлицу, а также объединению материально-технической, лабораторной, диагностической базы.

Не пострадают и медицинские работники – штат специалистов медицинских учреждений будет сохранен в полном объеме. Кроме того, планируется, что реорганизация учреждений здравоохранения позволит высвободить дополнительные средства, которые пойдут на повышение заработных плат врачам и медицинскому персоналу.