2019-06-29T00:15:04+03:00
Общество

В Севастополе за полгода демонтировали почти 800 незаконных билбордов

До конца года планируют снести 1400 таких объектов
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе за 6 месяцев демонтировали 795 незаконных рекламных конструкций. В общей сложности до конца года планируют убрать 1400 таких объектов, рассказал начальник Управления административно-технического контроля Евгений Горлов.

Он пояснил, что его ведомство постоянно мониторит рекламные конструкции в городе, не соответствующие нормативным требованиям. Опираются специалисты на базу данных выданных и аннулированных разрешений на размещения рекламы, а также другие сведения о нарушениях установки билбордов.

Если сотрудники Департамента обнаруживают самовольные рекламные объекты, то они составляют акт ее обследования. После этого владельцу выносят предписание, согласно которому он должен снести незаконную рекламную конструкцию.

- В настоящее время владельцам выдали уже 350 таких предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций. В течение 30 дней объект должен быть демонтирован либо самим владельцам, либо коммуналками. Если удается установить хозяйствующий субъект, который установил незаконный билборд и сам его не снес, то собственник должен возместить ущерб городу за работу по демонтажу, - заключил Евгений Горлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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