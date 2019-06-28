В Севастополе за полгода демонтировали почти 800 незаконных билбордов

В Севастополе за 6 месяцев демонтировали 795 незаконных рекламных конструкций. В общей сложности до конца года планируют убрать 1400 таких объектов, рассказал начальник Управления административно-технического контроля Евгений Горлов.

Он пояснил, что его ведомство постоянно мониторит рекламные конструкции в городе, не соответствующие нормативным требованиям. Опираются специалисты на базу данных выданных и аннулированных разрешений на размещения рекламы, а также другие сведения о нарушениях установки билбордов.

Если сотрудники Департамента обнаруживают самовольные рекламные объекты, то они составляют акт ее обследования. После этого владельцу выносят предписание, согласно которому он должен снести незаконную рекламную конструкцию.

- В настоящее время владельцам выдали уже 350 таких предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций. В течение 30 дней объект должен быть демонтирован либо самим владельцам, либо коммуналками. Если удается установить хозяйствующий субъект, который установил незаконный билборд и сам его не снес, то собственник должен возместить ущерб городу за работу по демонтажу, - заключил Евгений Горлов.