На мысе Фиолент в Севастополе начали устанавливать мраморный крест

В Севастополе начали установку мраморного креста на Георгиевской скале мыса Фиолент.

Плавкран при помощи кораблей Черноморского флата уже доставил 22 тонны стройматериалов для начала работ.

- В частности, на скалу привезли каркас самого креста, облицовочный камень, цемент, бетон, специальные смеси для стыковки и соединения всех частей конструкции – все эти элементы нужны для установки секционного креста, - рассказал директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов. - Кроме того, в скале обустроен фундамент, первую секцию основания каркаса массой около 240 килограмм уже вмонтировали в готовый фундамент на двухметровую глубиной.

Все металлические элементы покрыты двойным цинкованием, чтобы избежать коррозии, а сам крест будет закрыт мрамором и гранитом и герметизирован.

Закончить установку креста планируют за полторы-две недели, так как работы проходят только при хорошей погоде – этого требует техника безопасности.

По итогу крест будет сделан в историческом стиле и освещаться прожекторами с берега.

Открыть крест планируют 28 июля - День крещения Руси.