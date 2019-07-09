«Нужно выработать у русофобских режимов правильные рефлексы»: Глава Крыма поддержал новые санкции против Грузии

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал введение новых санкций против Грузии.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» оскорбил президента РФ Владимира Путина. Ведущий не меньше минуты телеэфира решил занять тем, что осыпал российского лидера матерщиной.

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия за выходку своего подчиненного даже не извинился, заявив, что «полностью поддерживает этот пафос». Правда, через некоторое время на сайте телеканала все же появилось сообщение о том, что Габунию отстранили от работы на два месяца.

В свою очередь премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал выступление ведущего «отвратительной провокацией», а к телеканалу пришли на митинг порядка тысячи возмущенных граждан.

Сегодня, 9 июля, Госдума рассмотрит предложение ввести новые санкции - прекратить импорт грузинских вин и воды, а также денежных переводов из России в Грузию.

Глава Крыма уверен, что, несмотря на извинения со стороны первых лиц Грузии, вся страна должна ответить за эту вопиющую наглость. По мнению Сергея Аксенова, случай с Габунией - не частная история отдельно взятого лица, а «результат государственной политики, основой которой являются животная русофобия и абсолютная безнаказанность ее носителей».

- Одних извинений со стороны грузинских чиновников и политиков любого уровня недостаточно, - считает Аксенов. - Подонок, называющий себя журналистом, должен быть не просто отстранен от работы, а наказан по всей строгости российских законов.

Глава Крыма отметил, что против Габунии стоит возбудить уголовное дело, а власти Грузии должны экстрадировать ведущего. Если же они не захотят выдать России журналиста, то это станет демонстрацией их нежелания «обуздать потерявших берега радикалов».

Экономические санкции, подчеркнул Аксенов, нужно расширить, потому что русофобия во всех ее проявлениях должна быть, по мнению главы Крыма, максимально убыточной как для отдельных лиц, так и для государств в целом.

- Санкции помогут выработать у русофобских режимов правильные поведенческие рефлексы, - заключил Сергей Аксенов.

Напомним, ранее в эфире телеканала «Рустави 2» ведущий авторской программы «Постскриптум» Георгий Габуния оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине на русском языке с использованием ненормативной лексики. Эти высказывания осудили, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

В Грузии летом вспыхнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Началось все беспорядков у здания парламента. Президент Владимир Путин подписал указ, запретив с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

По факту Грузия подорвала туристический сезон в самом разгаре, оставив в упадке одну из ключевых статей бюджета своей страны.

Крым в свою очередь заверил, что готов принять всех туристов, которые не попали в Грузию из-за отмены авиаперелетов.

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