Правительство Севастополя разработает план развития придорожной инфраструктуры
Правительство Севастополя разработает план развития придорожной инфраструктуры для дорог в городе-герое.
- Главная задача план – это выработка мер, которые помогут нормально функционировать сети автомобильных дорог, а также создание единого транспортного пространства города, - пояснил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.
Документ направлен на улучшение сервиса придорожных услуг в городе – обустройство станций технического обслуживания, пунктов питания, стоянок, отелей заправок и других объектов.
Губернатор города Дмитрий Овсянников поручил разработать первый этап «дорожной карты» плана до 1 октября текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU