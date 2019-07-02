2019-07-02T11:00:06+03:00
Общество

Правительство Севастополя разработает план развития придорожной инфраструктуры

Речь идет об обустройстве СТО, стоянок, заправок и других объектов дорожного сервиса
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя разработает план развития придорожной инфраструктуры для дорог в городе-герое.

- Главная задача план – это выработка мер, которые помогут нормально функционировать сети автомобильных дорог, а также создание единого транспортного пространства города, - пояснил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Документ направлен на улучшение сервиса придорожных услуг в городе – обустройство станций технического обслуживания, пунктов питания, стоянок, отелей заправок и других объектов.

Губернатор города Дмитрий Овсянников поручил разработать первый этап «дорожной карты» плана до 1 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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