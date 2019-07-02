За полгода Севастополь принял почти 200 тысяч туристов

За 6 месяцев туристический поток в Севастополь увеличился на 23% по сравнению с 2018 годом.

В частности, в прошлом году с января по июнь город посетили 154 тысячи отдыхающих, а в 2019 года Севастополь принял 191 тысячу гостей из российских регионов и зарубежья.

Соответственно, регион получил и финансовый эффект от прироста отдыхающих. Так, местные гостиницы и объекты общепита в этом году заплатили в городской бюджет на 27% больше налогов: за первые два квартала 2019 года налоговые отчисления уже составили 114 млн 218 тысяч рублей, год назад эти показатели были скромнее – чуть более 96 млн рублей.

По статистике, туристы чаще останавливаются на Северной стороне Севастополя и на мысе Фиолент. Что касается продолжительности отдыха, то на 5 и более дней в город приезжают 37% туристов, на 4 дня – 21%, на 3 дня – 25%, а на два дня в Севастополь наведываются только 17% гостей, сообщает пресс-служба правительства города.