2019-07-02T17:54:22+03:00
Общество

В Севастополе осенью пройдет Крымский военно-исторический фестиваль

В реконструкции сражений примут участие более 300 энтузиастов
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе с 7 по 15 сентября пройдет VI Крымский военно-исторический фестиваль.

В рамках фестиваля на Федюхиных высотах будет организовано 13 площадок, еще 8 – мероприятий состоятся в Херсонесе и центре города.

В частности, на одной из площадок 14 сентября участники реконструируют оборону Севастополя, а уже на следующий день реконструкторы воссоздадут освобождение города-героя в 1944 году.

Для максимальной исторической достоверности на фестиваль доставят технику тех лет: грузовую автомашину ЗИС, джип Газ-67, легковой автомобиль ГАЗ М-1, санитарный автомобиль ГАЗ-АА, 37-мм зенитное орудие и 45-мм противотанковые пушки, самолет Як-18 и другие орудия и машины.

Планируется, что в реконструкции боев примут участие более 300 энтузиастов из разных регионов России и зарубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Адыгеи, Керчи, Запорожья и Донецка и других.

На выставке фестиваля зрителям представят уникальные оружейные экспонаты: револьвер Наган, пистолет ТТ, винтовка Мосина, карабин Мосина, снайперская винтовка Мосина, винтовка АВТ-40, пистолет-пулемет ППШ и множество других военностей, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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