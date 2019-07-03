Где и когда: Какие улицы Симферополя останутся без света в июле

Часть улиц Симферополя в июле останутся без света. Чаще всего это связано с заменой опор или капитальным ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Ограничение в электроснабжении будет действовать с 8.00 до 17.00.

3 июля

ул. Генова, 38-48(чет), 21-33(нечет);

ул. Москалева, 49;

пер. Проводников, 22-60 (чет), 33-61 (нечет);

ул. 51 Армии, 2-18 (чет), 3-11(нечет);

ул. Грибоедова, 56-66 (чет), 31-35а;

пр. Победы, 39-51;

ул. Скрипниченко, 16-28 (чет), 3-11 (нечет).

4 июля

ул. Артиллерийская, 67-83 (нечет), 74-90 (чет);

ул. Красноармейская, 166;

ул. Крылова, 95, 108;

ул. Генерала Захарова, 2/87, 24;

ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);

ул. Курцовская, 41-47 (нечет), 42, 42а, 48-58/99 (чет);

5 июля

пер. Мраморный, 31.

8 июля

ул. Гагарина, 18-20 (чет).

9 июля

ул. Сельвинского, 71;

ул. Автомобильная, 20-47;

пер. Лиственный, 81-97 (нечет);

пер. Розовый, 17-31 (нечет), 24-38 (чет);

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 57-69 (нечет), 102-116 (чет);

пер. Краснодарский, 1-28;

проезд Краснодарский, 1-13.

10 июля

ул. Лермонтова, 14, 14а, 16.

11 и 12 июля

Каменский массив:

СТ «Таврида»,

СТ «Фотон»,

СТ «Сигнал»,

СТ «Связист»,

СТ «Источник».

15 июля

Просп. Кирова, 39-43а (нечет);

ул. Набережная 60-летия СССР, 31.

16 июля

ул. Марка Донского, 5а, 6-10 (чет);

ул. Героев Сталинграда, 5а, 11, 11а, 13.