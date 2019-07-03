Где и когда: Какие улицы Симферополя останутся без света в июле
Часть улиц Симферополя в июле останутся без света. Чаще всего это связано с заменой опор или капитальным ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
Ограничение в электроснабжении будет действовать с 8.00 до 17.00.
3 июля
ул. Генова, 38-48(чет), 21-33(нечет);
ул. Москалева, 49;
пер. Проводников, 22-60 (чет), 33-61 (нечет);
ул. 51 Армии, 2-18 (чет), 3-11(нечет);
ул. Грибоедова, 56-66 (чет), 31-35а;
пр. Победы, 39-51;
ул. Скрипниченко, 16-28 (чет), 3-11 (нечет).
4 июля
ул. Артиллерийская, 67-83 (нечет), 74-90 (чет);
ул. Красноармейская, 166;
ул. Крылова, 95, 108;
ул. Генерала Захарова, 2/87, 24;
ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);
ул. Курцовская, 41-47 (нечет), 42, 42а, 48-58/99 (чет);
5 июля
пер. Мраморный, 31.
8 июля
ул. Гагарина, 18-20 (чет).
9 июля
ул. Сельвинского, 71;
ул. Автомобильная, 20-47;
пер. Лиственный, 81-97 (нечет);
пер. Розовый, 17-31 (нечет), 24-38 (чет);
ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);
ул. Краснодарская, 57-69 (нечет), 102-116 (чет);
пер. Краснодарский, 1-28;
проезд Краснодарский, 1-13.
10 июля
ул. Лермонтова, 14, 14а, 16.
11 и 12 июля
Каменский массив:
СТ «Таврида»,
СТ «Фотон»,
СТ «Сигнал»,
СТ «Связист»,
СТ «Источник».
15 июля
Просп. Кирова, 39-43а (нечет);
ул. Набережная 60-летия СССР, 31.
16 июля
ул. Марка Донского, 5а, 6-10 (чет);
ул. Героев Сталинграда, 5а, 11, 11а, 13.
ИСТОЧНИК KP.RU