Научно-образовательный центр и развитие IT: В Севастополе разрабатывают новую нацпрограмму

В Севастополе хотят создать научно-образовательный центр и развивать IT-отрасль. Это два приоритетных направления, которые заложены в концепцию Национальной программы социально-экономического развития города-героя.

Как отметил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, по ней принимаются предложения и от местных жителей.

- На каждом этапе разработки национальной программы мы будем обсуждать отдельные элементы. Это сделано для того, чтобы создать каркас ключевых приоритетов развития города, - дополнил он.

Кроме того, проректор Севастопольского государственного университета Максим Евстигнеев уверен, что создание научного центра станет одним из инструментов поддержки высокотехнологической экономики.

А в будущем это приведет и к росту числа малых и средних технологичных предприятий.

Важно, что в нацпрограмму хотят включить такое понятие как «IT-офшор». Именно это поможет иностранным компаниям вести деятельность на территории региона.

В свою очередь губернатор города поручил подготовить предложения по преференциям для IT-отрасли. А позже это можно будет включить в правовую систему как на федеральном, так и на региональном уровне.

Кстати, в течение двух месяцев севастопольцы имеют возможность направить свои предложения, которые будут учтены при разработке нацпрограммы.

Завершить процесс ее формирования хотят к сентябрю.