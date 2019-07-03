2019-07-03T10:52:49+03:00
Общество

Научно-образовательный центр и развитие IT: В Севастополе разрабатывают новую нацпрограмму

Власти открыты для предложений жителей
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Завершить процесс ее формирования хотят к сентябрюЗавершить процесс ее формирования хотят к сентябрюФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе хотят создать научно-образовательный центр и развивать IT-отрасль. Это два приоритетных направления, которые заложены в концепцию Национальной программы социально-экономического развития города-героя.

Как отметил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, по ней принимаются предложения и от местных жителей.

- На каждом этапе разработки национальной программы мы будем обсуждать отдельные элементы. Это сделано для того, чтобы создать каркас ключевых приоритетов развития города, - дополнил он.

Кроме того, проректор Севастопольского государственного университета Максим Евстигнеев уверен, что создание научного центра станет одним из инструментов поддержки высокотехнологической экономики.

А в будущем это приведет и к росту числа малых и средних технологичных предприятий.

Важно, что в нацпрограмму хотят включить такое понятие как «IT-офшор». Именно это поможет иностранным компаниям вести деятельность на территории региона.

В свою очередь губернатор города поручил подготовить предложения по преференциям для IT-отрасли. А позже это можно будет включить в правовую систему как на федеральном, так и на региональном уровне.

Кстати, в течение двух месяцев севастопольцы имеют возможность направить свои предложения, которые будут учтены при разработке нацпрограммы.

Завершить процесс ее формирования хотят к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крым вошел в пятерку регионов с самым недоступным жильем
За три года по экопрограмме Крымского моста в естественную среду выпустили 1,5 миллиона мальков осетра
Симферополец пытался подкупить инспектора ГИБДД на приеме граждан
В Севастополе сгорело лавандовое поле
В Севастополе почтили память погибших 14 моряков-подводников
Яхту «Романтика», которая села на мель в Судаке, отбуксировали к бухте
Полицейские задержали водителя, который скрылся с места ДТП в Белогорском районе
Прогноз погоды на 3 июля: В Крыму без осадков и +34 градуса
Спешите сфотографироваться! Лавандовые поля в Крыму скоро исчезнут до следующего года
В Севастополе казакам закупят экипировку и оформят страховки за бюджетные деньги
В Ялтинской горбольнице появится новый аппарат почти за 3 миллиона рублей
Спасти не удалось: В Феодосии сосед надругался над 80-летней женщиной
В Крыму матросы-спасатели вытащили из воды тонущую туристку из Московской области
"Приходится стоять по шесть часов": Автолюбители сообщили о длинных очередях на границе Крыма с Украиной
Не справился с управлением: Пилот на дельтаплане врезался в гору Клементьева
В Севастополе украли 15 российских флагов
В Севастополе шестилетний мальчик упал с велосипеда и попал в реанимацию
Спасатели обнаружили пробоину на яхте, которая села на мель в Судаке
«Трещат по швам»: В Севастополе заменят аварийные опоры контактной сети троллейбусов
В Черноморском районе Крыма спасатели не дали утонуть москвичу
Запрет на костры: В Крыму с 3 по 6 июля объявили пожарную опасность
Крымские летчики примут участие в главном военно - морском параде России
Окна Соборной мечети в Симферополе осенью начнут украшать витражами
«В античных декорациях»: В аэропорту «Симферополь» туристы смогут окунуться во времена Боспорского царства
В Судаке яхта «Романтика» села на мель