Губернатор Севастополя требует от Заксобрания рассмотреть законопроекты о гербе и флаге города-героя

Законопроекты о гербе и флаге Севастополя рассмотрят на внеочередном заседании Заксобрания. Требование о его созыве председателю Екатерине Алтабаевой направил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Эти два законопроекта Овсянников внес в ноябре 2018 года, но до сих пор еще не были рассмотрены.

Кстати, по словам главы Правового управления Михаила Вавилова, сейчас на рассмотрении Заксобрания находятся 9 законопроектов, которые представил губернатор и правительство.

Напомним, впервые на рассмотрение законопроекты о гербе и флаге были внесены 8 июня прошлого года.

Также на сайте правительства города проводился опрос. По результатам 79% жителей, выступили за сохранение действующего герба.

18 процентов горожан проголосовали за дореволюционный вариант городского символа.

А еще три процента посчитали, что для города вообще нужно разработать новую символику.

Но Заксобрание отклонило законопроект, который предложил глава города.

В ноябре 2018 года Дмитрий Овсянников подписал указ «О действующем гербе и действующем флаге Севастополя» с целью урегулировать правовую коллизию с использованием символики города, пока Заксобрание не примет соответствующие законы.