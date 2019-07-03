После благоустройства в парке 60-летия СССР в Севастополе ограничат движение транспорта и установят сцену
В Севастополе продолжается благоустройство парка 60-летия СССР и территории, которая к нему прилегает.
Как рассказал губернатор города Дмитрий Овсянников, там ведется капитальный ремонт многоквартирных домов: крыш и фасадов. Их внешний облик хотят привести к единому стилю.
Площадь благоустройства парка составляет 5 гектаров. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Кроме того, будут благоустроены и придомовые территории.
- С местными жителями обсудили возможность дополнительно разместить на территории парка сцену для проведения детских культурных мероприятий. Также по просьбе горожан там будет максимально ограничено движение транспорта, а кафе должно изменить профиль своей деятельности в пользу детской аудитории, - сообщил Овсянников.
Площадь, которая будет благоустроена, составляет 5 гектаров. Все работы должны завершится к октябрю.
Там высадят новые деревья и кустарники. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Также на территории высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники. Для ухода за зелеными насаждениями оборудуют систему полива.
Площадь благоустройства парка составляет 5 гектаров. В соответствии с государственным контрактом все работы должны быть завершены к октябрю.
Предусмотрено, что для озеленения территории в парке высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники. Для ухода за зелеными насаждениями оборудуют системы полива.
В ходе встречи, местные жители обратились к губернатору с просьбой о дополнительной вырубке деревьев.
Кстати, в Севастополе в этом году благоустроят 13 общественных пространств.
КОНКРЕТНО
Где еще благоустроят территорию:
- сквер на пр-те Генерала Острякова, 36;
- сквер на пл. Геннериха, сквер на ул. Ласпинская и парк Воинской славы в п. Орлиное;
- «Мемориал погибшим воинам» в Терновке;
- сквер от ул. Маринеско 4-6 до рынка Шевченковский;
- сквер в районе дома № 15 по ул. Солнечной в Балаклаве;
- сквер у памятного знака «линкору Севастополь»;
- сквер А. Кесаева, парк у Братской могилы и памятника «Авиаторам-гвардейцам» в п. Кача;
- парк между улицами Андреевская и Ветвистая в п. Солнечный.
ИСТОЧНИК KP.RU