После благоустройства в парке 60-летия СССР в Севастополе ограничат движение транспорта и установят сцену

В Севастополе продолжается благоустройство парка 60-летия СССР и территории, которая к нему прилегает.

Как рассказал губернатор города Дмитрий Овсянников, там ведется капитальный ремонт многоквартирных домов: крыш и фасадов. Их внешний облик хотят привести к единому стилю.

Площадь благоустройства парка составляет 5 гектаров. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Кроме того, будут благоустроены и придомовые территории.

- С местными жителями обсудили возможность дополнительно разместить на территории парка сцену для проведения детских культурных мероприятий. Также по просьбе горожан там будет максимально ограничено движение транспорта, а кафе должно изменить профиль своей деятельности в пользу детской аудитории, - сообщил Овсянников.

Площадь, которая будет благоустроена, составляет 5 гектаров. Все работы должны завершится к октябрю.

Там высадят новые деревья и кустарники. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Также на территории высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники. Для ухода за зелеными насаждениями оборудуют систему полива.

Площадь благоустройства парка составляет 5 гектаров. В соответствии с государственным контрактом все работы должны быть завершены к октябрю.

Предусмотрено, что для озеленения территории в парке высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники. Для ухода за зелеными насаждениями оборудуют системы полива.

В ходе встречи, местные жители обратились к губернатору с просьбой о дополнительной вырубке деревьев.

Кстати, в Севастополе в этом году благоустроят 13 общественных пространств.

КОНКРЕТНО

Где еще благоустроят территорию:

- сквер на пр-те Генерала Острякова, 36;

- сквер на пл. Геннериха, сквер на ул. Ласпинская и парк Воинской славы в п. Орлиное;

- «Мемориал погибшим воинам» в Терновке;

- сквер от ул. Маринеско 4-6 до рынка Шевченковский;

- сквер в районе дома № 15 по ул. Солнечной в Балаклаве;

- сквер у памятного знака «линкору Севастополь»;

- сквер А. Кесаева, парк у Братской могилы и памятника «Авиаторам-гвардейцам» в п. Кача;

- парк между улицами Андреевская и Ветвистая в п. Солнечный.