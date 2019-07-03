2019-07-03T09:42:36+03:00
Общество

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию национальных проектов

Севастополь получил 4 млрд рублей для нацпроектов
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по Стратегическому развитию и национальным проектам.

В заседании участвовали главы всех российских регионов. Участники обсудили реализацию национальных проектов.

- Я поручил проработать ресурсы на 2020 год по проектам. Правительство пошло навстречу отдельным субъектам, которые не смогли освоить прошлогодние субсидии – как правило, это произошло из-за погодных условий. (…) На воплощение 12 нацпроектов в регионах из федерального бюджета были выделены в 2019 году более 1,7 трлн рублей – часть этих средств уже перечислены в регионы, остальная сумма будет доведена дополнительно, - рассказал Дмитрий Овсянников.

В свою очередь Севастополь участвует во всех национальных проектах – были подписаны все необходимые соглашения для финансирования.

- На сегодняшний момент уже освоены около 30% государственных денег. Мы получили 4 млрд рублей, из них 3 млрд рублей – из федерального бюджета, а 1 млрд – из регионального. Сейчас активно идут работы по строительству дорог, благоустройству дворов, строительству больниц, образовательных учреждений и других объектов, - отметил глава города Дмитрий Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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