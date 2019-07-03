«За честные выборы»: В Севастополе парламентские партии подписали соглашение

В Севастополе четыре парламентские партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» подписали соглашение, которое называется «За честные выборы».

Оно подразумевает под собой проведение открытых и справедливых выборов.

Губернатор города Дмитрий Овсянников отметил, что правительство города-героя готово поддержать их стремление провести именно такие выборы.

Они должны строго соответствовать нормам морали и избирательного законодательства.

- Очень приятно, что уже на старте избирательной кампании ведущие политические силы задекларировали свое стремление провести выборы законно и прозрачно, - подчеркнул Овсянников.

В свою очередь глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Данильченко отметил, что предвыборная компания - это всегда противостояние различных точек зрения.

Он надеется, что соглашение, которое было подписано, обеспечит честную и прозрачную политическую борьбу.

Как напомним председатель регионального отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик аналогичное соглашение в Севастополе традиционно заключается накануне каждой избирательной кампании.