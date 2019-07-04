2019-07-04T15:47:17+03:00
Общество

«Забеги в ползунках» в Крыму: Спортивный праздник для всей семьи пройдет 17 августа

Соревнование примет симферопольский премиум-клуб «Консоль-спорт»
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Участвовать будут детки с 6 месяцев до 3 лет.Участвовать будут детки с 6 месяцев до 3 лет.
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда-Крым» приглашает малышей и родителей на традиционный семейный праздник «Забеги в ползунках», который стал визитной карточкой «КП» по всей России.

В этом году соревнование совсем юных спортсменов пройдет 17 августа в премиум-клубе «Консоль-спорт» по адресу: Симферополь, ул. Набережная, 75 В.

Крымчан и гостей полуострова ждет праздник для всей семьи

Крымчан и гостей полуострова ждет праздник для всей семьи

В «Забеге в ползунках» примут участие дети в возрасте от 6 месяце до 3 лет. Каждый ребенок выступит в одной из трех возрастных категорий:

- 1 категория: от 6 до 9 месяцев

-2 категория: от года до 2 лет

- 3 категория: от 2 до 3 лет.

Первая группа малышей будет преодолевать дистанцию ползком, вторая – пешком, а самые взрослые детки уже смогут бегать на перегонки. Победителем в каждой возрастной категории станет ребенок, который доберется до финиша быстрее всех – время забегов зафиксируют судьи.

Участники получат призы от спонсоров.

Участники получат призы от спонсоров.

Победителей соревнований ждет «Кубок маленьких чемпионов», а все участники получат от организаторов и партнеров памятные призы и грамоты.

Подать заявку на участие в «Забеге в ползунках» можно по телефону: + 7 (978) 10-93-207 или по электронной почте: alesya.celischeva@phkp.ru.

При регистрации необходимо указать Ф.И.О. одного из родителей или родственников, контактный телефон, а также имя, фамилию и дату рождения ребенка.

Заявки на участие в мероприятии принимаются ДО 1 АВГУСТА.

Поспешите – количество участников в группе ограничено!

Организаторы фестиваля: «Комсомольская правда-Крым» совместно с премиум-клубом «Консоль-спорт».

Телефоны по вопросам сотрудничество и спонсорства:

+ 7 (978) 76-56-779 -Мария

+7 (978) 109-89-68 – Любовь

+ 7 (978) 143-95-68 - Виктория

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Писателю Петру Павленко установят мемориальную доску в Симферополе
В Ялте снесут 70 самостроев
Спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака в районе Тарханкута
Крымские синоптики: В субботу возможны дожди, а воскресенье будет сухо
В Крыму сгорело 80 гектаров пшеницы
Севастопольские спасатели сняли видео о тушении пожара
Ушел на рыбалку и не вернулся: В Крыму ищут пропавшего пенсионера
В Крыму «Триумф» и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты «противника»
С июля пособие на ребенка в Крыму будет выплачиваться ежемесячно
76 тысяч человек в Симферополе остались без света из-за технологического нарушения
Электронная энциклопедия «Википедия» признала Крым частью России
МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП под Судаком
С масками и ластами: В Крыму задержали двух юношей за незаконный вылов мидий
На идущем в обход Симферополя участке «Тавриды» начали монтировать барьерное ограждение
Погода в Крыму на 4 июля: до +31 градуса и дождь
В Симферополе 4 июля частично отключат свет на 18 улицах и переулках