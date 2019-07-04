В Севастополе начали делать сложнейший вид онкологических операций

Пациентам с одновременным раком сигмовидной кишки и метастазами в печень уже не нужно ехать в другие регионы

В онкологическом диспансере в Севастополе теперь доступен новый вид сложнейших операций.

Пациентам с одновременным раком сигмовидной кишки и метастазами в печень уже не нужно ехать за помощью в другие регионы страны – их могут прооперировать в городском диспансере.

Такой вид оперативного вмешательства сложный, потому как врачи должны обладать высоким уровнем специальных знаний и богатым опытом подобных манипуляций.

Благодаря прибывшим медикам из других субъектов, а также повышению квалификации местных кадров, теперь такие операции поставлены в Севастополе на поток.

Навыки специалистов, прибывших работать в Севастополь из другого региона, а также повышение квалификации местных врачей, позволили начать выполнять такие операции и в Севастополе.

В этом году в диспансере планируют провести 35 подобных хирургических вмешательств, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.