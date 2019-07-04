2019-07-04T17:08:00+03:00
Общество

Фермеры Севастополя в этом году планируют собрать 3 тонны малины

Вся она поступит на прилавки местных рынков и магазинов
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Начинающие севастопольские фермеры, получившие господдержку на развитие своих хозяйств, в этом году планируют собрать как минимум 3 тонны малины, рассказал директор Департамента сельского хозяйства Максим Большенко.

Местные фермеры, согласно представленному бизнес-плану, выращивают два сорта малины - «Феномен» и «Полана»

- В минувшем году общий урожай малинников составил 2,2 тонны. В этом году объемы можно увеличить, если фермеры будут использовать органическое земледелие – то есть не станут обрабатывать химикатами кусты во время роста. В этом случае можно получить минимум три тонны ягод с хозяйств, - отметил Максим Большенко.

Чиновник отдельно отметил, что все взращённая фермерами продукция будет продаваться на севастопольских рынках, ярмарках, а также реализовываться через оптовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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